Bárbara de Regil atacada por dar consejos falsos de nutrición

Bárbara de Regil se ha convertido en toda una influencer en cuestión de una alimentación balanceada y rutinas de ejercicio, las cuales presume en sus redes sociales alcanzando miles de reproducciones o likes en pocos minutos, pues es toda una celebridad.

Pero algunos internautas se han quejado de los tips que ha dado, ya que en más de una ocasión han comentado que se equivoca, por lo que prefieren que se luzca en la televisión y no como una mujer experta en el tema.

Aunque no se sabe si Bárbara tiene alguna carrera como nutrióloga o asesora coach en más de una ocasión ha sido criticada, pues usuarios aseguran que gran parte del cuerpazo que se carga es por una buena genética, además de acudir durante varios años al gimnasio.

"Te recomiendo te METAS A ESTUDIAR NUTRICIÓN antes de estar dando consejos sobre la salud YA QUE ES SÚPER IMPORTANTE Y TE SIGUE MUCHÍSIMA GENTE", "Me parece muy lindo de tu parte que quieras ayudar a tus seguidores dando tips para ser fitness y estar más saludables pero no me parece que los DESINFORMES. Guíate de profesionales de salud", le escribieron a Bárbara.

La recomendación que le hicieron/Instagram

Recordemos que hace unos días la actriz estuvo en el ojo del huracán después de hacerle el feo a los tacos fritos causando la molestia de sus fans y no tan fans de la manera en que lo hizo, pero horas después dijo que todo fue un malentendido.

"Tienes 18, 20, 25 y te vas de fiesta y te tomas unos chupes no esta mal esta bien porque tienes que vivir, tienes que experimentar, pero si tu llevas desde los quince años hasta los 40 y sigues haciendo las mismas cosas tu piel va hablar por si sola, tu piel va a decir la vida que le has dado la alimentación, ojo esta bien comer tacos frito no, lo frito es malísimo...", dijo Bárbara en un video publicado en sus redes.