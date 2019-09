Bárbara de Regil atacada por despreciar los tacos fritos

Bárbara de Regil se convirtió en tendencia debido a las declaraciones que hizo en redes sociales sobre todas aquellas personas que comen tacos fritos o toman bebidas alcohólicas y es que si bien lo dijo para concientizar la actriz lo dijo de una manera que no a muchos les gustó.

Resulta que la mujer fitness se grabó mientras muestra su abdomen de acero y dijo que la única manera de estar como ella es aplicándose con el ejercicio, pues como todos saben Bárbara tiene varios años manteniendo tremendo cuerpazo.

Todo eso es amor propio todo eso es amarte a ti, quien se va de borracha y se toma 25 vodkas y luego al día siguiente se traga unos tacos fritos te estas destruyendo amiga, dijo Bárbara en sus historias de Instagram.

Mientras tanto los usuarios no la pensaron dos veces y le hicieron ver a Bárbara que pudo mejorar su vocabulario además entre bromas le dijeron que jamás la invitarían a comer debido a lo estricta que es con su alimentación.

Si tenían pensado invitarle unos vodkas y tacos fritos a Bárbara de Regil ya se la pelaron durísimo, amigos. Mejor unos jugos verdes y ensalada sin aderezo.



"¿Ya es muy tarde para decir que quiero destruir el cuerpo de @barbaraderegil con mis 7 cm de tristeza?", "Si no come tacos, no es mi amiga entonces", "Yo siento lástima por ella porque cuando la cachen echándose unos taquitos la banda no la va a perdonar", le escribieron.

Recordemos que Bárbara también le está inculcando a su hija hacer ejercicio, pues hemos visto a ambas mujeres entrenar muy duro, incluso han presumido su cuerpazo, donde se les ve muy conectadas y es que no es un secreto que Bárbara ame los entrenamientos duros, además de dar tips acerca de los alimentos saludables.

Cabe mencionar que la famosa es de las pocas mujeres del espectáculo que tiene un abdomen de acero, e incluso la han nombrado como la mujer perfecta.