Bárbara de Regil como una diosa azteca desde Punta de Mita

Bárbara de Regil de 34 años de edad vuelve a deslumbrar a sus fans al aparecer con un coqueto bañador negro desde Punta de Mita, donde se le ve espectacular, además deja en claro que para verse bien hay que alimentarse correctamente, además de hacer mucho ejercicio como a ella le gusta.

Y es que a simple vista se puede ver al abdomen bien formado de la actriz mexicana quien siempre trata de lucir perfecta en las fotos, además comparte pensamientos muy emotivos en su cuenta de Instagram donde los fans le dan las gracias por su manera de pensar, ya que los ayuda en su día a día.

Nunca dejes que esté 2022 1 sola opinión de gente que no te conoce sea tu guía

Plis Tu solo dedícate CREAR, CRECER Y CREER en TI #2022 Comenta la palabra AMOR sin ser interrumpida, escribe en la foto la guapa mujer quien alcanzó más de 240 mil likes en dicha foto, donde luce demasiado hermosa.

Como era de esperarse sus seguidores la llenaron de piropos y le dijeron que se ve espectacular con cualquier prenda que se ponga en especial los outfits de playa, pues con estos demuestra lo mucho que entrena para verse como una verdadera diosa desde la playa.

"Yo veo sus fotos cada día y me inspira a amarme más y estar en forma este año decretó tener mi abdomen marcado y un cuerpo así voy por eso", "Te vez bien preciosa mi amor luces fenomenal mente hermosa corazón tienes un cuerpazo de diez miamor", "@barbaraderegil hermosa mujer que inspira. Te amo mi Barbara sos lo máximo y ojalá un día ser lo estupenda actriz y empoderada mujer que eres", le escriben a Bárbara de Regil en la foto.

Para quienes no lo saben los haters también se hicieron presentes en la foto y le escribieron a la también influencer que no les gusta del todo su cuerpo fitness, pues le aconsejaron que necesita más músculo, aunque no es la primera vez que la atacan ella ya sabe como lidiar con este tipo de cuestionamientos, pues aunque en el pasado era duro para su persona, ahora no les hace caso.

Leer más: Quién es Gaby Castillo, la ex participante Enamorándonos que fue arrestada