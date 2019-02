Bárbara de Regil comparte cómo lucía a sus 16, tras ser mamá

La actriz Bárbara de Regil, protagonista de la serie de televisión "Rosario Tijeras", comparte en Instagram una fotografía de cuando tenía 16 años de edad, justo cuando acababa de convertirse en mamá.

Bárbara de Regil se muestra contenta tras compartir con sus seguidores una tierna imagen en la que aparece cargando a su hija recién nacida, y cuenta cómo fue su experiencia de ser madre soltera.

Yo a los 16 años ya era Mamá. Y me convertí en la mujer que normalmente estaría por convertirme ahora, pero no, la vida me regalo una compañera; lo más importante: esta compañera me dio algo que se llama fuerza, poder y decisión...".