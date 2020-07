Bárbara de Regil comparte snack saludable y posa en la playa

México. La actriz y modelo fitness Bárbara de Regil comparte en su cuenta de Instagram un snack saludable y además dedica una pose muy especial desde la playa, donde se encuentra ahora. La famosa lleva una vida y come saludablemente, y prueba de ello es lo que enseña ahora en su menú de la semana.

Bárbara de Regil es de las personas que pregonan la frase: "mente sana, cuerpo sano", y todos los días de su vida lo aplica, y a través de sus redes sociales comparte con sus seguidores aspectos de su vida personal, como el mostrar en qué consiste lo que come.

Y los fans de Bárbara no dudan en hacer comentarios acerca de su publicación en Instagram:

Gracias a ti he mejorado y he cambiado en cuerpo, mente y alma" , "Wow me encanta, facil y rápido, gracias", "Genial. Los agregaré a mis opciones de snack", "¡Me has cambiado la vida!".