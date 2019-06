Barbará de Regil compite con Yanet García y desata locura en Instagram

La actriz Bárbara de Regil, enciende Instagram cada vez que comparte fotografías de ella al igual que la chica del clima, Yanet García . En todas las imágenes que Regil comparte, paraliza las redes sociales, pues en cada una de ellas, luce su bien trabajado cuerpo en sexys bikinis.

La protagonista de la serie de televisión Rosario Tijeras, es una de las artistas más queridas del medio del espectáculo, pues esto queda claro cada vez que comparte una imagen ya que se lleva un sinfín de halagos.

Bárbara de Regil ha dejado en claro que el espectacular cuerpo que posee ha sido a base de mucho ejercicio y una sana alimentación, y prueba de ello es que no deja de compartir rutinas de ejercicios, dietas y tips de belleza que realiza para mantenerse hermosa y con ese escultural cuerpo.

“Niñas, cinco ejercicios para pompa, acuérdate que todo bloqueó y flojera está solamente en tu cabeza! Así que saca esa fuerza que tienes dentro y da lo mejor de TI. Por salud, agilidad y por verte mejor. Las Amo", son algunos de los consejos que la actriz les manda a sus seguidoras.

Bárbara de Regil es originaria de Ciudad de México, y es una actriz de cine y televisión mexicana. Según información en su biografía, debutó en la televisión en la telenovela Bajo el alma.

Bárbara se ha dado a destacar más con su personaje de Rosario, en la adaptación mexicana de la serie original colombiana titulada Rosario Tijeras, con la cual ha obtenido éxito en México.

El pasado mes de febrero, Barbará Regil, compartió a sus seguidores una imagen de como lucia a los 16 años y desató la locura.

"Yo a los 16 años ya era Mamá. Y me convertí en la mujer que normalmente estaría por convertirme ahora, pero no, la vida me regalo una compañera; lo más importante: esta compañera me dio algo que se llama fuerza, poder y decisión...", escribió la actriz.