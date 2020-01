Bárbara de Regil da el anillo de compromiso a su esposo Fernando

Aunque estamos acostumbrados a ver al hombre ponerse de rodillas para pedirle matrimonio a su amado, en esta ocasión la hermosa actriz Bárbara de Regil decidió invertir los papeles. En sus redes sociales compartió que al final de una de sus clases fitness llamó al escenario a su esposo Fernando Schoenwald para entregarle el anillo de compromiso.

Cabe mencionar que la protagonista de "Rosario Tijeras" y Fernando Schoenwald se casaron por el civil en marzo de 2017. Ante todos los asistentes a su clase que se llevó a cabo en León, Guanajuato, la actriz se puso de rodillas y le pidió matrimonio a su amado. "28 de enero ♥️ les tenemos una sorpresa, yo y hombre de mi vida, ojo, recuerden que Fer y yo ya estamos casados (esto pasó al final de la clase de cardio motivacional)".

De acuerdo con la publicación de Bárbara de Regil, su boda religiosa se llevará a cabo el próximo martes 28 de enero.

Fue Marco Antonio Regil, primo de la actriz, quien la hizo de cupido. En sus redes sociales contó hace un tiempo. "Los veía y son tan similares que pensé, 'los tengo que presentar'; llegamos a la cena, empezaron a reírse y bromear como si se conocieran de toda la vida y cuando ella se levantó al baño, antes de que la comida llegara a la mesa, él me vio a los ojos y me dijo, 'me caso'".

Me reí pues llevaba minutos de conocerla y el me repitió abriendo más los ojos como para que me quedara claro, 'en serio, me caso con tu prima'.

"Tres años después aquí en estamos en la foto de su boda civil y en abril celebraremos su boda por la iglesia. Felicidades Bárbara y Fernando, son una inspiración de amor y éxito para mí, los amo. Atte. su cupido", comentó en aquella ocasión Marco Antonio Regil.