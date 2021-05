Bárbara de Regil destrozada en redes por darle fuerte cabezazo a su mamá

Bárbara de Regil de 33 años de edad tiene a todo el público hablando de ella después de haberle dado un cabezazo a su mamá.

Y es que mientras las dos se tomaban una foto la señora le dio un cabezazo primero, pero fue muy leve, mientras que la actriz mexicana se lo devolvió más fuerte.

En el video se puede ver que la señora pone cara de dolor y Bárbara de Regil le dice que ella empezó primero.

Como era de esperarse los fans no se quedaron de brazos cruzados y tacharon de grosera a la famosa.

"Yo que la señora le doy unas cachetadas pues esta irrespetuosa", "No me gusto para nada yo no le haría eso a mi mamá... pero cada quien", "Se le pasó la cabeza fue muy fuerte la verdad nooo me gusto para nada", escriben en redes.

Para quienes no lo saben en los últimos años prima de Marco Antonio Regil ha estado en el mundo de la polémica.

Y es que ha realizado varias acciones que han dado mucho de que hablar.