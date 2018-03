Bárbara de Regil: por favor, despierta papá

Un llamado de desesperación. “¡Hola, a todos! Quería ver si me pueden ayudar a donarle sangre a mi papá, es AB negativo y es aquí en Acapulco. Mañana (ayer lunes) es súper temprano, porque sólo tiene una bolsita de sangre. Estaría súper bien que me ayuden por favor, es muy importante”, comentó la actriz Bárbara de Regil con sus manos implorando ayuda, con la voz entrecortada y con sus ojos llenos de lágrimas.

Las redes sociales tienen gran impacto. Las suplicas de Bárbara de Regil fueron escuchadas. Y como dice el dicho, hoy por ti, mañana por mí. Varias personas acudieron en ayuda de la actriz y de su papá, el señor Guillermo Alejandro de Regil Camet.

Bárbara de Regil está muy conmovida y agradecida con las muestras de cariño y apoyo que ha recibido de sus fans y de quienes llegaron al hospital, a donar sangre para su papá.

A través de sus Instagram Stories, Bárbara de Regil compartió una fotografía junto al primer donante de sangre para su papá Guillermo Alejandro de Regil Camet. Dicho donante responde al nombre de Ulises Camacho.

Incluso llegó gente con un tipo de sangre diferente al que la actriz pedía, todo para ayudarla.

A ellos también les agradeció el apoyo y expresó su cariño por llegar con toda la actitud a donar.

La tarde este martes, la querida actriz compartió una emotiva fotografía junto a su papá. Y por lo escrito en dicho post, todo hace indicar que su papito, está delicado: “por favor despierta papa”, expresó.

Aunque la reconocida actriz no ha dicho exactamente cuál es la condición que mantiene a su papá entre la vida y la muerte, Diario Basta publicó que el señor Guillermo Alejandro de Regil Camet, sufrió una caída cerca de una alberca y al ser trasladado al hospital los médicos revelaron que su situación es bastante delicada.

Ayer lunes, Univisión publicó un segundo video de Bárbara de Regil, donde volvía a suplicar auxilio, pues solo un joven había respondido a su llamado (la persona que aparece en la fotografía unos párrafos arriba).

"Yo creo que han pensado que mucha gente está llegando, pero no están llegando, solo una persona. Por favor, necesitamos más sangre”.

De verdad no sé qué hacer, se las pago. Por favor, AB negativo, O negativo, A negativo, la que sea, es una sangre muy difícil y si no me ayudan y si no vienen aquí a este lugar en Acapulco, pues no la va a librar. Por favor, aquí yo estoy esperando.