Bárbara de Regil enseña cómo hacer ejercicio con objetos de casa

Bárbara de Regil ha sido una de las artistas que se ha mantenido en contacto con sus seguidores a través de las redes sociales, en donde constantemente ofrece clases en vivo y busca motivar al público a hacer ejercicio en casa.

En esta ocasión no fue tan distinto para la actriz, ya que compartió en su cuenta de Instagram una serie de videos con la intención de motivar a sus seguidores a ejercitarse con todo tipo de objetos que una persona comúnmente tiene en casa.

Un gran libro, una cubeta con agua, un refresco y muchas ganas de trabajar en tu cuerpo es lo que basta para entretenerte y mantenerse en forma durante esta cuarentena.

Les dejo esta rutina con ♥️ No necesitas más que un libro pesado , cubeta con agua etc .... Los pretextos son para los que No quieren .... TU PUEDES ‼️", comparte como motivación la actriz en la publicación.