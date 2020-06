La actriz y youtuber Bárbara de Regil es exhibida como prepotente por un excolaborador de ella, quien refiere que así se portó en alguna ocasión que trabajaron juntos y lo hace público.

Bárbara de Regil habría tratado mal a una persona que trabajó con ella tiempo atrás. Es estilista y cita que en una sesión de trabajo ella se portó bastante mal con él.

A través de un hilo en Twitter, el estilista cuenta cómo fue su experiencia al trabajar con la famosa actriz, protagonista de la serie de televisión Rosario Tijeras.

Ricci Fuentes es como se identifica el estilista y menciona que Bárbara se portó déspota y grosera, cuando trabajaron en una sesión de fotos.

Llegó acompañada de su mamá y su chofer y les gritó a dos asistentes de ella. Les reclamó por no avisarle para que le llevaran parte de su maquillaje", comenta Ricci.

Luego, continúa Ricci, a otra maquillista le hizo ver que no usaba otra marca de maquillaje que no fuera Dior y no se dejó maquillar porque no tenía la de su preferencia.

Y comenzó a alterarse y a decir: “saben que ? Yo no puedo trabajar con gente así, nada profesional, me dijeron que habría un equipo profesional y no, yo regalándoles dos horas de mi día y de mi vida para esto!? Que horror” — Ricci Fuentes (@richoou) June 7, 2020

Y lo peor vino cuando Bárbara no se dejó peinar y exigió un cepillo al peinador, quien se negó a prestarle su equipo porque no le pareció su actitud prepotente.

Yo no puedo trabajar con gente así, nada profesional, me dijeron que habría un equipo profesional y no, yo regalándoles dos horas de mi día y de mi vida para esto!? Que horror”, refirió Bárbara.

Bárbara: Que horror ya vámonos mamá que falta de profesionalismo y falta de respeto a mi persona! Y le dijo al chofer... ve prendiendo el auto que nos vamos y a mi me dijo: le dices al fotógrafo que si quiere hablar conmigo lo espero en mi camioneta en 15 min — Ricci Fuentes (@richoou) June 7, 2020

Y en su mismo relato, Ricci Fuentes menciona que Bárbara no permitió que el equipo trabajara con ella como se tenía planeado.

Bárbara de Regil es criticada ahora y la llaman racista, ya que se colocó un filtro que movía los colores del entorno y al ver que lucía distinta exclamó: "¡Ay que prieta!, no, ¡que feo!" .

"Bárbara de Regil" es tendencia por las reacciones a este video. pic.twitter.com/IVsDUGPikk — ¿Por qué es Tendencia? (@porkestendencia) June 7, 2020

