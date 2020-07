Bárbara de Regil es golpeada por 5 mujeres que le rompieron la nariz

Bárbara de Regil confesó haber sufrido una fuerte paliza cuando tenía 15 años, ella iba caminando por la calle, dejando a todos en shock pues nadie se imaginó que la actriz haría el fuerte comentario donde cinco chicas la maltrataron sin razón alguna.

Fue por medio de Instagram Stories, donde Bárbara de Regil dijo que iba muy tranquila por la calle, cuando de repente sintió un jalón en su cabello, para después ser tirada al piso y recibir varias patadas, ocasionando que su nariz se rompiera por lo que al parecer tuvo que someterse a una cirugía plástica para corregir la lesión.

Me han agarrado a golpes entre cinco niñas en la calle o sea literalmente yo iba caminando en la calle literalmente y de repente sentí como me jalaban el pelo, caí al piso y entre cinco niñas me empezaron a patear y ahí fue donde me rompieron la nariz, dijo Bárbara de Regil en sus historias de Instagram.

Bárbara de Regil hablando sobre la paliza que le dieron a sus 15 años/captura de pantalla

Aunque algunos pudo haberles sorprendido el desagradable momento que pasó Bárbara de Regil, otros al parecer lejos de apoyarla pudieron haberla cuestionado, ya que la actriz ha estado en varios escándalos durante los últimos meses, por lo que varios haters le han tirado con todo, debido a los comentarios que ha dicho en Instagram, por lo que Bárbara de Regil se ha tenido que enfrentar a ellos.

Uno de los escándalos más fuertes que protagonizó Bárbara de Regil fue haberse sorprendido con un filtro que utilizó en redes sociales, donde dijo que se miraba muy "prieta" lo que causó la indignación de sus fans quienes la tacharon de ser una mujer clasista y de doble moral, por lo que fue tendencia en Twitter donde los memes se apoderaron de la situación, ya que además de ser atacada fue burlada de una manera despiada.

Bárbara de Regil tiene tiempo en la polémica/Instagram

Por si fuera poco Bárbara de Regil no soportó los ataques, por lo que tuvo que pedir disculpas, aunque para muchos fueron bien recibidos, otros le pidieron que mejor se alejara del mundo del espectáculo si seguía diciendo cosas sin sentido, por lo que hoy en día se ha convertido en una de las mujeres menos queridas del medio.

"Entiendo perfecto que estamos viviendo un momento sumamente difícil en cuanto al racismo, lo entiendo y me duele mucho, porqué yo no soy racista y la gente que me conoce y ha seguido mis redes desde siempre sabe el ser humano que soy, yo hable de mi en primera persona", dijo Bárbara de Regil cuando se disculpó.



Pero eso no fue suficiente para alegrar a los internautas, por lo que Bárbara de Regil, harta de no ser perdonada por sus comentarios, decidió quitarse la preocupación con TIk Tok, donde lanzó una indirecta a todas aquellas personas que la siguen atacando sin piedad en redes sociales y fue comiendo sabritas a lado de su hija de una manera muy despreocupada.

Cabe mencionar que Bárbara de Regil se ha enfocado principalmente en el deporte en estos últimos meses, pues ha querido ayudar a sus seguidores en Instagram que lleven una vida más fitness, pues no quiere que tengan problemas en contagiarse con el coronavirus, pues la mujer sabe que una buena preparación física es fundamental para evitar un contagio.

Otra de las cosas en las que Bárbara de Regill se ha centrado es en Tik Tok, pues está recibiendo mucha popularidad por los videos divertidos que realiza a lado de su hija y su hermana, quienes la apoyan en todo.

