Bárbara de Regil es obligada a comerse un taco de frijol

Bárbara de Regil causó sensación en el canal de YouTube del Escorpión Dorado y es que como era de esperarse el youuber usó su típico humor acido con ella, esto después de la polémica que causó en redes sociales por los tacos dorados donde dijo que no estaba bien comerlos si querías verte fitness.

Resulta que el personaje invitó a la guapa actriz que está en boca de todos, desde hace algunas semanas y es que la mujer siempre ha dado de que hablar tanto de su belleza como el talento que desempeña en la pantalla chica donde ha realizado muy buenos proyectos.

No me afecta al contrario me gusta que se arme polémica, me gusta que la gente que hable, que opine, que no esta bien, dijo Bárbara de Regil en la entrevista.

Por si fuera poco Bárbara dijo que el video más que hacer polémica lo publicó porque muchos de sus fans siempre le preguntan que es el amor propio, por lo que ella dijo lo siguiente al polémico Escorpión.

"Las niñas me preguntan como le hago para quererme, que es amor propio no me quiero muchas niñas me escriben diciéndome que no se aman y yo les dije el amor propio empieza desde lo que piensas, desde lo que sientes pedir perdón todo eso y también cuidarte físicamente o sea irte a destruir el cuerpo claro que en un futuro trae consecuencias...", dijo Bárbara.

Pero lo más divertido de la entrevista fue ver a la actriz comerse un taco de frijol que le compró el youtuber, incluso lo llamó el challenge del taco, por la cara que puso la actriz cuando le dio la mordida.

Por su parte los usuarios opinaron sobre el divertido video que lleva más de 900 mil reproducciones hasta el momento.

"Creo que es la mujer "famosa" mexicana más guapa de este país", "Cuídate Martha Higareda porque Bárbara de Regil te quiere tumbar el puesto", escribieron los fans.