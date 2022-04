Bárbara de Regil esto opina de quienes piensan que quiere ser política

Muchos famosos se han dedicado en los últimos años al mundo de la política y quien lo hizo saber en redes sociales recientemente fue Ana María Alvarado, pero no es ella la que desea incursionar en dicho mundo, sino Bárbara de Regil, así lo dio a conocer la periodista en redes sociales.

Como era de esperarse, Bárbara de Regil de inmediato reaccionó a las declaraciones de la también conductora de Sale el Sol y le hizo saber que ese medio no es para las celebridades, es por eso que la actriz mexicana de inmediato contestó a lo que dijo Ana María Alvarado.

"Yo a la política ? Jajaja NUNCA si quieren contenido REAL les cuento, estoy actualmente filmando una película para Salma Hayek. @anamaalvarado", escribe la guapa mujer, quien siempre ha estado en el ojo del huracán por diversas razones y aunque ya se ha defendido, hay ocasiones en que las deja pasar, pero esta vez no lo hizo.

Como era de esperarse, los fans y no tan fans de Bárbara de Regil opinaron al respecto, pues muchos le ven potencial a la también empresaria, mientras que otros aseguran que se dedique de lleno al mundo de la farándula, donde ha realizado varios proyectos importantes.

"No tendría nada de malo que te dedicaras a la política si estuvieras preparada para ello, muchas actrices han ocupado diferentes puestos en la política, repito no está mal pero hay que saber, estudiar, y prepararse", "Con todo respeto desafortunadamente cuando esta mujer habla dice puras barbaridades como no quiere que la critiquen y le tiren hate, no solo es ejercitar el cuerpo también hay que ejercitar la mente", escriben las redes sobre ella.

Otra de las cosas por las que Bárbara de Regil siempre ha causado polémica es que más de una de las declaraciones que ha dado la han metido en problemas, por lo que ha salido a disculparse, pero hay ocasiones en que las agresiones han llegado al límite, por lo que ha pedido de la mejor manera a sus detractores de parar, debido a que se considera una mujer alejada de los problemas.

