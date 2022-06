Bárbara de Regil festeja su cumpleaños repitiendo el vestido que usó su hija

Bárbara de Regil llegó a los 35 años de edad, este fin de semana y como era de esperarse, la artista realizó tremenda fiesta de cumpleaños donde hubo de todo, pues como era de esperarse tiró la casa por la ventana, pues siempre la ha gustado festejar por todo lo alto.

En su cuenta de Instagram compartió varias fotos de lo que fue su fiesta de cumpleaños donde hubo de todo, desde un carrito de helados, los cuales siempre contrata, hasta una enorme decoración donde posó a lado de sus invitados donde su fotógrafo personal le sacó las mejores fotos a Bárbara de Regil.

Lo que también llamó la atención fue su outfit el cual fue el mismo que también compartió su hija Mar de Regil, pues es bien sabido que ambas mujeres tienen la misma figura, es por eso que la actriz mexicana, no quiso complicarse la vida con un outfit nuevo, por lo cual desbordó belleza total con el mismo conjunto de la joven el cual le quedó como una verdadera reina digna de ella, pues le encanta verse fashion.

"No te creoooo la 3 foto me trajo un súper recuerdo ta vuelvo!!!", "Convencida de que todos los deseos que pediste se te van a cumplir. Te mereces lo mejor, te abrazo de lejos", "Feliz cumpleaños a la más chingona y hermosa de todas, a la inspiración echa persona, la que cada día me enseña a amarme tal cual soy, que me enseña a valorar y que tenga más sentido las pequeñas cosas, gracias", escriben las redes.

Para quienes no lo saben, Bárbara de Regil regresa nuevamente al mundo del cine con una nueva película de la mano de Salma Hayek, por lo que está muy feliz de su regreso a la pantalla grande, además deja en claro que trabajar es una de sus mayores pasiones, aunque la vemos muy activa en redes sociales, ella prefiere actuar.

Te puede interesar:

Cabe mencionar que su vida también ha estado lleno de polémica, desde hace tiempo debido a algunos comentarios que ha lanzado, pero eso no le ha impedido a seguir adelante, pues no se rinde ante nada, menos a los ataques.