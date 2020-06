Bárbara de Regil habla sobre el comentario racista que hizo

Bárbara de Regil dio la cara en redes sociales y aseguró que en ningún momento intentó ofender a alguien cuando dijo que se miraba muy prieta con un filtro que utilizó mientras hizo un en vivo para sus fans.

La actriz por fin respondió a la polémica que la ha venido acechando desde hace días convirtiéndola en tendencia, ya que muchos de sus seguidores sí resultaron ofendidos, por lo que dejaron de seguirla en Instagram, ante tanta polémica esta fue su explicación.

"Entiendo perfecto que estamos viviendo un momento sumamente difícil en cuanto al racismo, lo entiendo y me duele mucho, porqué yo no soy racista y la gente que me conoce y ha seguido mis redes desde siempre sabe el ser humano que soy, yo hable de mi en primera persona", dijo la actriz.

Por si fuera poco Bárbara siguió diciendo que su error no fue para humillar a alguien, y que ella sí ha sido atacada en su propia cara explicación que molestó más a los internautas quienes le pidieron que mejor se quede callada.

Yo no ofendí a nadie, sin embargo a mí, sí me han ofendido directamente, pero esta bien cada día intento cuidar más mis palabras, dijo la actriz de televisión.

Internautas molestos

"Y lo peor jamas cambiara ya trae su idea así, sus desplantes así, lo único es que no la pelen", "Pues no ofendió a nadie, pero demostró lo que piensa de las personas de tez morena, para ella es horrible", le escribieron al ver su explicación.

Recordemos que la polémica de Bárbara de Regil viene a raíz de sus polémicos consejos de nutrición, además de expresar sus ideas de todas aquellas personas que no llevan una vida saludable, como la vez que arremetió en contra de las personas que se la llevan comiendo tacos fritos.

Otro de los escándalos que protagonizo en Twitter fue cuando empezó hablar de la violencia que hay en el mundo actualmente, pero su manera de explicar la situación lejos de crear conciencia y ser un ejemplo a seguir le generó burlas de todo tipo, incluso por grandes periodistas de México.

