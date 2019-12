Bárbara de Regil hace como perrito ante su esposo y la trollean

La actriz mexicana Bárbara de Regil, protagonista de la teleserie Rosario Tijeras, producción de Televisión Azteca, deseaba un momento gracioso entre sus fans de Instagram al actuar como perrito frente a su esposo Fernando Schoenwald y sucede todo lo contrario.

A Bárbara de Regil le hacen bullying algunos fans luego de mirar el video que publica en su red social Instagram. En las imágenes se le puede ver en el suelo, caminando hacia su esposo, quien está sentado, y ella hace como si fuera un perrito.

Las burlas no se hicieron esperar en redes sociales hacia Bárbara y el video que coloca en Instagram.

Bárbara comparte la grabación en sus historias de Instagram y se le puede gatear ante su esposo, quien la recibe y luego le rasca la panza como si fuera un animalito.

De Regil causó polémica días atrás al mencionar que las personas que la critican todo el tiempo seguramente son obesas y tóxicas, y por ello ofreció disculpas ante medios de comunicación en Ciudad de México.

Yo no me refiero a la gente que me critica como obesa porque pues no, mi mamá de chiste me dijo: ‘Entonces qué, ¿yo soy hater?’. Obviamente que no”, expresó .