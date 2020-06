Bárbara de Regil le contesta de forma muy grosera a una niña

Bárbara de Regil de nuevo está en el ojo del huracán y es que después del rechazo que mostró al verse "prieta" con el filtro que utilizó en un en vivo causando la indignación del público por el racismo que mostró, varios excolaboradores y personas que convivieron con ella están sacando a la luz como los trató la famosa en el pasado.

En Twitter circula un video donde al parecer una niña llama a la actriz por celular y le pide de favor que mande un mensaje para un video, pero la famosa se niega para después pedir a la niña que no la vuelva a llamar en su vida causando conmoción entre los internautas.

No Nicole, sabes que me encantaría que no me vuelvas a molestar en tu vida, porque esto sí me molesta muchísimo, crees que me puedas ayudar, (...) gracias Nicole te lo agradezco mucho, que Dios te bendiga y espero que no vuelvas a hablarme, ni a pasar mi contacto", dijo Bárbara de Regil en la llamada telefónica.

¿Que opinan de la forma en la que contesto #BarbaradeRegil a una fan? ¿Fue la correcta? ���� pic.twitter.com/MpYy4il70t — Fernanda Castillo✨ (@FerCastilloGDL) June 8, 2020

Aunque algunos usuarios si estuvieron de acuerdo en que la chica violó la privacidad de la artista, se molestaron por la forma tan grosera en que le contestó ya que se escuchaba muy prepotente causando todo tipo de comentarios negativos en contra de la famosa 'Rosario Tijeras'.

¡A la madre! Hasta me dio miedo. Pues tiene razón en lo de su privacidad pero obviamente alguien cercano a ella le dio su número. Por otro lado, ¿qué no que muy linda con sus fans? Sólo es una niña la que le habla, escribió una internauta.

Cabe mencionar que muchos han cuestionado la doble personalidad de la mujer fitness, quien se presenta en sus en vivos como una mujer que está en contra de la violencia de cualquier tipo, por lo que los últimos escándalos que ha hecho desde su casa le han traído bastantes problemas.

