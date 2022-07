Bárbara de Regil le quita la chamba a Livia Brito será la próxima protagonista de una telenovela

Bárbara de Regil de 35 años de edad, está en boca de todos en estos momentos, pues será la nueva protagonista en la nueva telenovela que prepara el Güero Castro quitando a Livia Brito quien estaba acaparando todos los melodramas de Televisa, por lo que ahora le toca brillar a esta guapa mujer.

Y es que desde hace tiempo no se miraba a Bárbara de Regil en la pantalla chica, pues desde hace unos años se había enfocado a otras cosas, es por eso que el productor mexicano la eligió para su nuevo proyecto, con el cual dejará en claro que no solo es influencer como muchos piensan.

"Para mí es un sueño porque el Güero sí, la verdad es que soy su fan y es además soy amiga de sus hijas, entonces para mí sí es algo muy bonito trabajar con él y que haya pensado en mí la verdad es que yo estoy rayada", dijo Bárbara de Regil para el programa Hoy.

Para quienes no lo saben, la carrera de la actriz mexicana empezó como conductora en Top Ten, para después incursionar en algunas series donde dejaba en claro que sus capacidades histriónicas eran únicas, ya que muchos creerían que no sabe actuar, pero ella misma ha dado cátedra del talento que se carga.

La verdad es que el tema de influencer es como un tema muy aparte, yo soy actriz realmente y es lo que me gusta y me apasiona, dijo Bárbara de Regil quien tiene a todos en duda, pues ya quieren saber de qué va a tratar su personaje que causará emoción total en la pantalla chica, además también falta saber quién será el protagonista de dicha historia.

Te puede interesar:

"A mí me gustaría verla de villanaza porque tiene una personalidad súper recia, ruda e intensa, además de protagonista no le queda con esa imagen tan recia, brusca, agresiva, intensa y musculosa como lo vuelvo a mencionar nuevamente, pero sí me gustaría verla de antagonista", "No bueno... Ni a quien irle, son mega inmamables las dos pero creo qué la balsera sigue ganando", escriben las redes sociales.