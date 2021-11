Bárbara de Regil le reclama a su esposo del porque la ignora en redes sociales

Bárbara de Regil de 34 años de edad le reclamó a su esposo Fernando Schoenwald el porqué había ignorado una de sus más recientes publicaciones donde aparecen juntos y es que ella lo compartió con todo su amor, pero al parecer él no le puso de todo atención por lo cual le reclamó.

Fue por medio de sus historias donde la actriz mexicana le dijo que subió buena foto con él y que ni siquiera le había dado like, mientras que el galán sigue viendo su teléfono sin hacerle mucho caso, pues al parecer sí estaba muy ocupado.

Para quienes no lo saben Bárbara de Regil lleva una excelente relación con Fernando Schoenwald desde hace tiempo y cada que puede comparte mensajes de amor donde asegura que su relación va viento en popa, además se la pasan increíble en cualquier lugar.

Y es que en su más reciente publicación compartieron con sus fans como se la pasaron en Universal Studios Hollywood donde la artista aparece en los brazos de su esposo con una gran sonrisa, además la imagen se llenó de varios likes y varios comentarios de todo tipo.

Bárbara de Regil también se ha centrado en otros proyectos personales, como ser parte del mundo fitness donde no solo da clases, también lanzó su propia proteína.

Problemas con expertos

Cómo se dijo anteriormente Bárbara de Regil lanzó su propia proteína, pero los resultados no han sido del todo favorecedores para ella, pues expertos en nutrición han dicho que los componentes de esta no son del todo buenos para el cuerpo humano, sino que el etiquetado no está bien por lo que se ha ganado varias críticas en redes sociales.

A pesar del escándalo la artista sigue firme en que su producto no es dañino para la salud, por lo que sigue dándole publicidad en todas sus redes sociales, además sigue impulsando a sus fans a que sigan siendo personas fitness, pues ella también comenzó sin saber nada y ahora se considera una experta en tema.

Gracias a su físico y disciplina la también empresaria ha sido invitada a diversas partes de la República para dar clases de entrenamiento masivo.

