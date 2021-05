Bárbara de Regil le responde a Gustavo Adolfo Infante sobre si se droga o no

México.- Hace algunos días el periodista Gustavo Adolfo Infante aseguró que la modelo fitness Bárbara de Regil usaba drogas y ella no se quiso quedar callada al respecto, por lo que le manda una contestación que ha circulado por todo Internet.

Resulta que la también actriz e influencer organizó como de costumbre una sesión de preguntas y respuestas para sus fanáticos y estos le cuestionaron sobre los comentarios que hizo Gustavo sobre una experiencia de trabajo con ella y entre risas dijo que sí se drogaba.

"Sí, sí. Yo me despierto a las cinco de la mañana, me drogo, después hago ejercicio, como sano, me voy a trabajar doce horas y cuando regreso a mi casa, en familia, nos drogamos todos", fue lo que contestó ante los rumores de esta polémica en un breve video para Instagram.

"Los amo, obvio no", finalizó en el corto video en el que aparece la pregunta de uno de sus fans sobre el tema y muestra a su esposo Fernando Schoenwald y su mascota. Los comentarios al respecto no se hicieron esperar y los fanáticos de Bárbara de Regil no dejaron de reír con sus ocurrencias.

Como de costumbre, Bárbara hace de las suyas y le resta importancia a todos esos comentarios que hacen sobre ella, ya que esta no es la primera vez que esto sucede en su entorno y la gente sólo está viendo que criticarle para que se le vea mal.

Bárbara de Regil deja en claro que ella es una mujer muy atlética y lleva un estilo de vida que ama demasiado, por lo que siempre se le aprecia o haciendo ejercicio o haciendo dietas, motivando a todos sus fanáticos a seguir sus pasos y ver el gran cambio que lleva este estilo de vida.