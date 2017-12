Bárbara de Regil luce espectaculares abdominales con baile

La bella Bárbara de Regil compartió una grabación en su cuenta oficial de Instagram en la que aparece bailando una canción además de portar muy poca ropa.

"Rosario Tijeras" nos demostró en el video que es muy buena bailando donde se dejó ver con un diminuto bikini el cual dejo poco a la imaginación y una sudadera corta el cual permite que veamos sus bien definidos abdominales.

"Ten una imagen positiva de ti, de tu cuerpo y hábitos. Una de las formas de tener más confianza y credibilidad es apoyándote en otras mujeres. Rodéate de mujeres fuertes, seguras y felices", expresó la actriz.

Una vez más la interprete nos deleitó con su escultural cuerpo el cual siempre trabaja y cuida.

Cabe mencionar que en redes sociales usuarios tachan a la actriz de tener una belleza increíble, aunque no es considerada muy lista ya que fue tachada de ignorante en el programa La Saga de Adela Micha, la actriz fue invitada por la periodista.



La actriz mencionó lo siguiente: "Ahorita Rosario está en Netfilx y mucha gente me ha parado porque la serie tiene 5 estrellas, está muy buena la verdad y no es porque yo la hice". En ese momento Micha la interrumpe preguntándole "¿Tú eres del mundo del narco?" a lo que De Regil respondió "No, yo soy sicaria, Rosario es sicaria".

La entrevista siguió y Adela le hace una pregunta que habían hecho en redes sociales.

"Preguntan que, si con la serie de Rosario Tijeras estás haciendo apología del delito", lo que la actriz responde:

"¿Cómo es eso"?

El conductor del programa Hoy Jorge "El Burro" también estuvo en el programa de la periodista y cuestionó a Bárbara diciéndole: "´Pero si te hecha uno de buche de San Cosme ¿no?, a lo que la actriz respondió: "No, si siquiera sé dónde está eso" y "El Burro" le dijo: "dije algo malo, yo me he echado tacos de tripa, buche, hígado, trompa, de todo, mira te voy a ubicar, San Cosme esta..."

"NO PERO NUNCA HE IDO A BUCHE", CONTESTÓ DE REGIL SEGUIDA DE UNA GRAN CARCAJADA DE ADELA.

LOS COMENTARIOS EN REDES SOCIALES NO SE HICIERON ESPERAR DICIENDO "QUE GUAPA Y QUE POCO INTELIGENTE", DE QUE SIRVE SER GUAPA SI NO TIENES TEMA DE CONVERSACIÓN, SOLO DIETAS..."

ADEMÁS, REVELÓ QUE SABÍA CHINO MANDARÍN Y CUANDO LE PIDIERON QUE HABLARA ALGO SE NEGÓ ARGUMENTANDO QUE NO SE ACORDABA.

ROSARIO TIJERAS

Ya se tiene todo listo para que arranquen la grabación de la segunda temporada de Rosario Tijeras, la teleserie que llevó a altos niveles de audiencia a TV Azteca el 2016.

Ante esto, su protagonista Bárbara de Regil confesó que por este proyecto no pudo embarazar en cuanto contrajo nupcias con su hoy esposo Fernando Schoenwald hace seis meses.

"Ahorita lo que viene es la Chayo dos, voy a empezar en un mes más, ya no me verán en ninguna alfombra más. La teleserie se va a grabar en los mismos lugares, tal cual como terminó Rosario empieza la historia, viene mucho más intensa, mucho más fuerte por eso voy a estar mucho más tiempo filmando, la dos tiene que rebasar a todos con algo, ya he estado leyendo algo y está muy buena, está escrita por el mismo escritor, con la misma mano entonces eso es lo bueno, estamos los mismos y eso es bueno porque a veces vez una temporada y luego vez la otra temporada y algo no te gusta y es que el director es otro, los de cámaras son otros y eso cambia, y aquí todos son los mismo".

Con información El Gráfico