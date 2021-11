Bárbara de Regil mata con este moderno atuendo de Hiedra Venenosa

Bárbara de Regil de 34 años de edad causó mucha emoción en redes sociales al disfrazarse de Hiedra Venenosa personaje de cómic que le atrajo mucho pues sabía que en su perfecta figura le quedaría muy bien, por sus fans quedaron emocionados al ver su coqueta caracterización que dio mucho de que hablar.

Para quienes no lo saben la actriz mexicana siempre se disfraza, ya sea en Halloween o por su cumpleaños, trata de que todo sea muy divertido, además los personajes que escoge han sido del agrado de sus seguidores quienes aman ver a la famosa feliz a pesar del hate.

Hiedra Venenosa Amo disfrazarme de algún personaje de los cómics Comenta de qué quieres que me disfrace la próxima vez btw Éste disfraz estuvo en manos de @byandrewsssss que un día vi en Tik Tok y decidí escribirle admirando su trabajo y él me propuso maquillarme y obvio acepté

Y es que como muchos se han dado cuenta en los últimos años la bella mujer ha estado en boca de todo debido a diversas polémicas, la más reciente fue la de su proteína, pues algunos nutriólogos no la recomendaban del todo, por lo cual decidieron opinar sobre ella situación que no le favoreció del todo a la famosa.

Bárbara de Regil se disfrazó de Hiedra Venenosa/Instagram

Pero dejando atrás la polémica que ha envuelto a la también Rosario Tijeras en los últimos meses, es admirada por la figura tan bien cuidada que se carga, es decir a millones les ha asombrado como está mujer ha logrado obtener un abdomen de envidia total, esto gracias al estilo de vida que llevaba.

No siempre fue fitness

Aunque muchos no lo crean la también conductora de televisión no toda la vida tuvo ese físico que se carga, pues ella admite que en su pasada llevaba una dieta alta en grasas, no hacía ejercicio y además fumaba, pero todo cambio mientras empezaba a descubrir más sobre el mundo fitness el cual se ha convertido en su vida.

Es tanta la fama que tiene la estrella de televisión gracias a su cuerpo que le ha dado la oportunidad de dar mega clases a sus fans quienes han quedado asombradas al verla en persona por el cuerpo que se carga, además la actitud de Bárbara de Regil la ayuda demasiado.

