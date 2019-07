Bárbara de Regil muestra a Yanet García que tiene el mejor cuerpo

Bárbara de Regil le demostró Yanet García que tiene mejor cuerpo que ella y sin hacer tanto alardeo pues compartió un video de como debe ser una rutina de ejercicio acompañada de un tip que pueda ayudar a sus seguidores.

El video que cuenta con más de 800 mil reproducciones dejó a todos con la boca abierta pues se puede ver el cuerpazo de la actriz con unas ajustadas mallas en color blanco por lo que desató la locura aun más.

"La grasa no se quema, no se suda, no se convierte en músculo, no se endurece .... La grasa se oxida cuando tienes déficit calórico ( Quema más calorías de las que comes, comer menos calorías de las que tú cuerpo necesita ) Si quieres una dieta real busca un Nutriólogo y haz las cosas bien yo aquí Te MOTIVO A SER MÁS FUERTE Y A QUE SEPAS QUE SI LO PUEDES HACER", escribió Bárbara.

Por si fuera poco Bárbara al igual que Yanet García también comparte fotos en bikini donde se le muy ardiente aunque la 'Rosario tijeras' desbanca a Yanet con el abdomen de acero que se carga por lo que a la 'chica del clima' le ha costado trabajo para tenerlo de esa manera.

"Eres la única en el mundo que se puede poner leggins blancos!", "Gracias por la información... Eres un ejemplo a seguir", "La Más Fuerte Y Guapa", le escribieron los fans a Bárbara.

Cabe mencionar que de Regil siempre está compartiendo en sus historias todo lo que come y lo que no le ayuda a tu cuerpo, convirtiéndose en un ejemplo a seguir para quienes desean empezar una vida más saludable como ella.

Por otro lado Yanet García es más reservada en cuanto a su alimentación, ya que son pocas las veces donde muestra la proteína que consume para tener un tremendo trasero uno de sus alimentos preferidos es el camote y la papa.

