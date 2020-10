Bárbara de Regil narra su experiencia al quedar atrapada en Tulum, ante la llegada del huracán Delta

Bárbara de Regil viajó a las paradisíacas playas de Tulum, Quintana Roo, un hermoso destino turístico que se ha visto afectado y amenazado por el huracán Delta, que esta mañana se debilitó a categoría 2. La actriz y coach fitness viajó a este lugar en compañía de su familia para celebrarel cumpleaños de su mamá, sin embargo, las vacaciones familiares dieron un giro inesperado.

La hermosa y escultural Bárbara de Regil quedó atrapada junto con su familia en Tulum, tras la llegada del huracán Delta. A través de las stories de su cuenta en Instagram, la actriz estuvo narrando su experiencia al no poder salir de este lugar, resaltando que nunca había vivido algo como esto.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

El día de ayer, cuando el huracán Delta era categoría 4, Bárbara de Regil contó a sus seguidores: "nos desalojaron del hotel, no hay vuelos, el huracán viene fuertísimo y no tengo dónde quedarme". Ante esto sus seguidores se mostraron preocupados por su seguridad y la de su familia y quienes viven en la zona, le ofrecieron sus hogares como refugio. Posteriormente la coach fitness informó: "ya encontramos un lugar donde quedarnos, todo bien".

El huracán llega en la madrugada, dicen que viene fuertísimo, yo nunca en mi vida he vivido un huracán y es mi primera vez, estoy bien, yo confío en que va a pasar y mañana va a ser un súper buen día.

Bárbara de Regil agradeció profundamente a todas las personas que le ofrecieron su hogar como refugio, ante la llegada del huracán Delta al caribe mexicano. "Gracias a todas las hermanitas que me ofrecieron su casa, me hacen sentir muy especial, no saben la cantidad de mensajes que recibí de ustedes diciéndome: 'por favor hermana vente a mi casa, quédate aquí', obviamente me da muchísima vergüenza, pero me sentí muy halagada de verdad, no lo puede creer".

Huracán Delta baja a categoría 2 en la escala Saffir-Simpson

El huracán entró a tierra muy cerca de Puerto Morelos, Quintana Roo, aproximadamente a las 5:30 am de este miércoles (hora de la Ciudad de México). Se localiza a 35 kilómetros al sur de Cancún. Ocasionará lluvias intensas a torrenciales en la Península de Yucatán y originará vientos fuertes con rachas de 150 a 240 km/h, oleaje de 5 a 9 metros de altura y una marea de tormenta de 1 a 2 metros de altura en el norte de Quintana Roo y de 2 a 4 metros en las costas de Yucatán.

Ayer martes autoridades de Proteccción Civil evacuaron las zonas de Isla Holbox, Punta Allen, la zona hotelera de Cancún, las carpas del Hospital Kumate en Cancún, la zona hotelera de Puerto Morelos, Punta Herrero, Isla María Elena y Banco Chinchorro, ubicadas en la zona costera.

¿Qué hacer durante un huracán?

Aléjate de ventanas para evitar lesiones en caso de que se rompan.

Evacúa zonas de riesgo y acude a un refugio tempora si tu vivienda no es segura.

Permanece en tu hogar o refugio hasta que las autoridades informen que el peligro terminó

Si vives cerca de un río o laguna vigila el nivel del agua.

Conserva la calma y mantente informado.

Cierra puertas y ventanas, corta el suministro de gas y electricidad.

El fenómeno meteorológico que se desplaza a 35 kilómetros por hora con dirección al noroeste, dejo lluvias intensas con lluvias puntuales torrenciales en Quintana Roo y Yucatán, lluvias muy fuertes con lluvias puntuales intensas en Campeche y Tabasco, así como lluvias fuertes con lluvias puntuales muy fuertes en Chiapas.

De igual forma el huracán Delta propició tormentas alrededor de las 2:16 horas en los estados de Guerrero (Juichitán, Copala y Florencio Villareal) y Chiapas (Palenque, Comitán Maravilla Tenejapa, Ocosingo, Frontera Comalpa y Tapachula).