Bárbara de Regil opaca a Sebastián Rulli con sus abdominales

Bárbara de Regil vuelve a dejar a todos sus fans con la boca abierta y es que demostró que tiene mejores abdominales que Sebastián Rulli, quien se encuentra tomando unas vacaciones a lado de su novia Angelique Boyer quien también fue opacada por su colega.

Más de 129 mil likes le dieron a la famosa Rosario Tijeras quien apareció con un bikini negro de lo más atrevida pues presumió el cuerpazo que se carga y todo gracias al gym, pues tiene años haciendo ejercicio, además de alimentarse de la mejor manera.

"Te admiro tanto Bárbara y gracias a lo que compartes me eh aprendido a valorarme más", "Hermosa te amo cuidate algún día te conoceré siguiente plis seria un sueño me muero", "Cuerpazo de impacto @barbaraderegil ¿alguna vez te has comido unos tacos de carnitas?", le escribieron a Bárbara.

Recordemos que Bárbara causó polémica hace unas semanas debido a que mencionó en uno de sus famosos videos en redes sociales, que le hacia el feo a los tacos fritos, comentario que la hizo convertirse en tendencia por lo que tuvo explicar detalladamente la razón por la cual lo hizo.

"Todo eso es amor propio todo eso es amarte a ti, quien se va de borracha y se toma 25 vodkas y luego al día siguiente se traga unos tacos fritos te estas destruyendo amiga, dijo Bárbara en sus historias de Instagram.

Cabe mencionar que Bárbara ha tomado los comentarios negativos de la mejor manera, pues hace unos días apareció en el canal del Escorpión Dorado, donde dijo como toma los comentarios de los famosos haters que abundan en Instagram.