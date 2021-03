Bárbara de Regil orgullosa de sus estrías: "es momento de aceptarnos y amarnos como somos"

Bárbara de Regil compartió en su feed de Instagram una fotografía donde mostró a sus millones de seguidores las estrías que tiene. Junto a la foto que publicó escribió un poderoso mensaje de aceptación y amor propio. La protagonista de la serie "Rosario Tijeras" confesó que anteriormente le daba mucha pena que se le vieran las estrías que tiene en sus glúteos. Asimismo mencionó que durante su adolescencia se la pasó escondiéndolas.

Llegó un momento cuando la influencer y coach fitness de 33 años de edad, originaria de la Ciudad de México, comprendió que por más que tratara de ocultar sus estrías, siempre estaban ahí, "¿y saben que? Decido amarme como soy", expresó en su post que tiene más de 250 mil likes.

Somos más que un cuerpo, somos valientes, somos fuertes, somos inteligentes, somos brillantes, somos únicas, somos poderosas por lo que llevamos dentro de nosotras. Así que es momento de aceptarnos y amarnos como somos, ¿o qué?

La actriz de televisión, esposa del empresario Fernando Schöenwald, les dice a todas las mujeres que van a estar viviendo en una lucha constante con ellas mismas por algún defecto y por el que dirán los demás. "Todos los cuerpos son hermosos".

Bárbara de Regil, prima del conductor de televisión Marco Antonio Regil, mencionó que las mujeres son más que un cuerpo. "Tú alma, tú corazón, el amor que das, el esfuerzo qué haces por ti por ser mejor, lo valiente que eres, lo fuerte, todo lo que tú eres es mucho más que tu hermoso cuerpo".

Me amo y acepto mi estrías, comenta y afirma 'me amo y acepto mis...', etiqueta a una mujer que amas.

Estos son algunos de los comentarios de parte de sus seguidores: "me amo y acepto mis kilos de más", "haces que mis días sean mejores ❤️", "me amo y acepto mis estrías en mi abdomen de tres hermosas hijas que Dios me dio", "tengo que aprender mucho de ti, uno cree que por ser artistas tienen el cuerpo perfecto, me amo y acepto mis estrías que me a dejado el embarazo de una hermosa hija que tengo", "gracias por enseñarnos a aceptarnos", "tienes las olas de mar marcadas como la Diosa que eres, te amo hermana", "te adoro por hacer esto para que muchas mujeres nos aceptemos con o sin estrías" y muchos más.

Orgullosa de su cuerpo, Bárbara de Regil muestra sus estrías. Foto: Instagram @barbaraderegil

Otra de sus seguidores le agradeció por subir una fotografía así, "ya que uno pensaría que tú no tienes ninguna estría, por tener un cuerpo escultural o por la excelente alimentación que llevas, pero eso nos demuestras que nadie es perfecta y así tal cual nos debemos de querer".

Bárbara de Regil tuvo su debut en la televisión en el 2009, al formar parte del reality show "New Generation Telehit" en donde se buscaba a la nueva productora del canal de videos musicales. Dos años después tuvo su debut actoral en la telenovela de TV Azteca "Bajo el alma", melodrama que protagonizó junto al actor chileno Matías Novoa. Sin duda alguna el proyecto de televisión que le dio gran fama y éxito, fue la serie "Rosario Tijeras".