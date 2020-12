Bárbara de Regil pasó triste y angustiada en Nochebuena por esta razón

CDMX.- La actriz e influencer Bárbara de Regil compartió a través de una historia este viernes 24 de diciembre que la mañana de Nochebuena la pasó triste y angustiada luego de recibir una llamada a las tres de la mañana.

Bárbara de Regil comparió a sus seguidores que la esposa de su papá le avisó el 24 de diciembre a las 3 de la mañana que su papá requirió ser hospitalizado en Acapulco, Guerrero.

El 24 de diciembre me desperté a las 3 de la mañana con mensajes de que mi papá estaba en el hospital, desangrándose, otra vez muy mal", dijo.

La actriz señaló que debido a la situación de la pandemia de covid-19, no encontraban camas de hospital para que fuera internado su papá, lo que ocasionó que estuviera triste y muy angustiada toda la mañana de Nochebuena.

"A las 7 de la mañana, llamadas al hospital, no habían camas, un relajo; obviamente por el covid y todo. Total que el 24 la pasé muy mal en la mañana, toda la mañana estuve muy angustiada", agregó.

Pese a estar pasandola mal, la influencer sí dio la clase de ejercicio el 24 de diciembre "Lloré muchísimo. Estuve muy triste, angustiada. De hecho di la clase, no sé si se dieron cuenta las personas que tomar la clase ese día que al final di un speech de la actitud", señaló. "Porque gracias a Dios lo que mi papá sigue manteniendo intecto es la actitud, pese a que está en el hospital y todo está muy tranquilo".

La protagonista de 'Rosario Tijeras' les dijo a sus seguidores que no había contado esta triste situación, ya que no desea usar sus redes para transmitir sus angustias, por ello, esperó un día después para con más tranquilidad contar lo que estaba ocurriendo en su vida.

"No les había contado porque no quería preocuparlas o usar mis redes para transmitir mis angustias, lo único que hice fue decirles que pase lo que pase si alguien tiene a alguien enfermo. No sé si se acuerden del mensaje que subí, que si estás pasando la Navidad con alguien que está enfermo en el hospital o alguien en el cielo, tranquila todo pasa, etc, también estaba hablando de mí"

Por último, la actriz solicitó a sus seguidores que estén en posibilidad de donar sangre a su padre su apoyo. "Mi papá necesita sangre. Donadores de sangre de cualquier tipo al banco de sangre de la Clínica Vicente Guerrero del IMSS en Acapulco. A nombre del señor Guillermo Alejandro de Regil Gamet, mi papacito".

El 24 por la noche, la actriz mexicana se reunió con familiares, después de que todos realizaran una cuarentena y se hicieran una prueba covid-19 que dio negativo. Bárbara de Regil estuvo acompañada de su mamá, su esposo Fernando Schöenwald y su hija Mar Alexa de Regil.