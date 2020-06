Bárbara de Regil pide perdón por comentarios tachados de ignorantes

Bárbara de Regil metió la pata una vez más en redes sociales después de pedirle a sus seguidores que cuando sean atacados les pidan a su agresor que los traten bien, lo que desató una serie de burlas y ataques para ella.

Incluso la periodista Lydia Cacho mostró su inconformidad y llamó ignorante a la famosa quien tiene seguidores de todas las edades, por lo que Bárbara de Regll decidió pedir perdón más tarde de manera general.

"Pido una disculpa con todo mi corazón si alguien lo mal entendió.mi idea de vida es que aprendamos a vivir en AMOR Igual aquí les dejo LO QUE FALTO del video. Que me parece importante", escribió Bárbara de Regil via Twitter.

Aunque la disculpa que alcanzó más de dos mil likes no fue del todo bien recibida, ya que la actriz recalcó que sí se equivocó, pero que realmente tenía razón lo que molestó aún más a los internautas-

Bárbara de Regil pidiendo disculpas/Twitter

"Y una vez más pides una disculpa que no es disculpa y terminas diciendo que tienes razón. Las disculpas se piden con arrepentimiento, desde el corazón. Aprende a aceptar tus errores y de todas tus cagadas, esta definitivamente es la peor. Ten tantita humildad, eso te haría bien", escribió una chica muy molesta.

Reitera sus disculpas

Tras causar más polémica por pedir disculpas la mujer lo volvió a reiterar para dejar en claro que no quiso ofender a nadie con su comentario.

"Igual reitero mi disculpa por haber hablado del tema de violencia, si ven el video completo ENTIENDEN PERFECTO. Y los q me conocen SABEN que si algo soy defensora es de los derechos de la mujer y el no a la violencia de género. Yo , mi hija , mi mamá etc", escribió para después avisar que se despediría de Twitter aunque no se sabe si fue en definitiva.



Cabe mencionar que Bárbara de Regil siempre a estado en la polémica, desde que empezó a dar concejos fitness en sus redes sociales, por lo que muchos expertos en nutrición comenzaron a contradecirla.

Por si fuera poco Bárbara de Regil causó el disgusto de los aficionados a los tacos fritos, ya que se expresó mal de ellos de acuerdo con los internautas quienes se le fueron con todo.

Te puede interesar

Bárbara de Regil sufre accidente al tomar su clase fitness

Bárbara de Regil comparte receta de galletas y las redes estallan igual que con Anahí