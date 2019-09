Bárbara de Regil presume increíble abdomen de acero en Instagram

La popular actriz mexicana, Bárbara de Regil, sigue causando un gran revuelo en redes sociales, quien además de ser una de las principales mujeres fitness del espectáculo, es también considerada todo un símbolo sexual.

A pesar de que se crea lo contrario, la actriz no sólo hace esto para presumir su cuerpo, sino también para motivar a muchas mujeres a que sigan su gran ejemplo y lleven una vida saludable y un cuerpo escultural a base de ejercicios.

En distintas ocasiones, Bárbara a incitado a las mujeres a cambiar sus hábitos usando su imagen y este jueves no fue la excepción, la protagonista de Rosario Tijeras publicó una sensual fotografía mostrando su increíble abdomen de acero.

Esta es una de las últimas publicaciones de la actriz, en la cual habla sobre los mitos y verdades de que las mujeres usen pesas en el gimnasio. Bábara aseguró que esto acelera el metabolismo y ayuda a perder grasa rápidamente.

La publicación sorprendió a sus millones de seguidores de la red social, tanto que la hicieron alcanzar los 122 mil me gusta hasta el momento y la llenaron de comentarios positivos hacia su cuerpo y rutina de ejercicio. Muchas mujeres aseguraron que la actriz ha sido su gran inspiración para cambiar hábitos y comenzar una vida más fitness.

"Me encanta entrenar con pesas y es cierto que tu cuerpo se tonifica super padre." "Estoy súper contenta, y cuando me cansó pienso en la clase Motivacional que tome contigo y no me rindo yo puedo, yo quiero" "Bárbara soy de Guatemala y eres una inspiración de verdad" "Me has motivado al mil, ahora yo ya empecé a ejercitarme"

Constantemente de Regil comparte fotografías, vídeos e historias de su día a día, lo que involucra sus días llenos de ejercicio, dietas rigurosas y su vida en general. Además, comparte todos estos hábitos con su hija, la que tuvo a muy temprana edad, dando el ejemplo de como los hijos pueden acompañar a sus padres a realizar una vida saludable y ejercitada.