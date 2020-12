Bárbara de Regil presume nuevo cuerpazo gracias a una proteína

Bárbara de Regil de 33 años presumió el nuevo cuerpazo que logró gracias a una proteína que inventó, pues como todos saben la actriz originaria de la Ciudad de México, siempre ha tratado de crear suplementos alimenticios para ayudar a todos los deportistas a que puedan llegar a su meta es por eso que la artista publicó una foto de los cambios que puedes lograr al tomar dicho suplemento.

En la foto podemos ver a Bárbara de Regil con una blusa en color blanco, mientras que en la parte de abajo lleva un traje de baño con el cual deja al descubierto los cambios que ha sufrido su cuerpo desde que implemento la proteína en su cuerpo, además volvió a invitar a sus fans a que sigan haciendo ejercicio para que puedan ver los cambios de manera más rápida con la proteína que sacó a la venta la actriz de Rosario Tijeras.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Porque elegí hacer una Proteína Vegana 1) la proteína vegetal es mas liviana, tiene menos calorías 2) no tiene colesterol 3) es mas saludable y mas inclusiva: mas de un 50% de la población es intolerante a la lactosa (y muchos no no lo saben) 4) si que me ayudo a crecer el músculo (obvio eso y ejercicio), escribió Bárbara de Regil al elaborar la nueva proteína que le ha dado grandes resultados.

Y es que desde hace tiempo Bárbara de Regil ha tratado de mejorar la calidad de vida de las personas con suplementos alimenticios, pues el mundo fitness es otro de los grandes amores de la artista, quien ya es una experta en dicho mundo, pues basta con ver el cuerpazo que se carga, incluso se lo hicieron saber sus fans en la publicación que lanzó logrando más de 380 mil likes.

"Hermosura de mujer ganas de conocerte en persona te mando un fuerte abrazo @barbaraderegil", "Gracias por ser quien eres te amo hermana nunca cambies", "Wow felicidades hermana la proteína me encantó, tiene un sabor irreal uuuuy", "Es tan grande el amor que te tenemos hermana", "Justo en este momento, te estoy mirando en la Serie", le escriben a Bárbara de Regil.

Bárbara de Regil también es considerada una mujer muy trabajadora, ya que no solo busca crecer en el mundo fitness, también lo hace en el mundo del espectáculo con series o películas donde le ha ido muy bien, pues siempre trata de ser una mujer reconocida en todo lo que hace a pesar de los escándalos.

Bárbara de Regil con tremendo cuerpazo en la playa/Instagram

Si vamos al pasado el 2020 estuvo lleno de polémicas para Bárbara de Regil, desde sus clases de ejercicio en linea, hasta la vez que la tacharon de racista al ponerse un filtro oscuro donde ella misma tachó de verse muy "prleta" causando polémica entre los internautas quienes se le fueron con todo en Twitter donde varias semanas la veíamos en tendencia.

Bárbara de Regil lejos de quedarse callada por su declaración pidió una disculpa, pero se defendió de los haters quienes aprovecharon su polémica para hablar mal de ella, pues desde hace mucho tiempo la artista ha sido criticada en redes sociales.

Otra de las facetas de Bárbara de Regil, ha sido su incursión como una mujer motivacional, ya que en un tiempo hizo una gira, donde daba clases para que sus fans tuvieran un autoestima más fuerte, pues ella a pesar de todo siempre piensa en la felicidad de sus fans, quienes la consideran una buena persona con defectos y virtudes.

Cabe mencionar que Bárbara de Regil tiene otra faceta que ama demasiado y es la de ser madre, pues tiene una conexión magnifica con su hija Mar que al igual que ella tiene un tremendo cuerpazo. Gracias al ejercicio.