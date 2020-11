Bárbara de Regil presume que tiene un marido de 10: "¡Él me paga todo!".

México. La actriz Bárbara de Regil, originaria de Ciudad de México y quien ha protagonizado la serie Rosario Tijeras, presume que tiene un marido de 10, ya que él se encarga de sus gastos personales desde que se casaron: "¡Él me paga todo!", revela en entrevista con el programa En Cortinas, de Luisito Comunica.

Bárbara de Regil, quien se prepara para participar en la película Blackout, un thriller de acción cuyo personaje la tiene entusiasmada, contó a Luisito Comunica varias cosas de su vida personal y su matrimonio con Fernando Schoenwald, a quien quiere muchísimo.

Bárbara detalla que es muy apapachada y consentida siempre por su marido, a tal grado que él se encarga de todos sus gastos, no solo los de casa, sino también los de ella.

Desde que me casé me mantienen, básicamente no pago ni la gasolina de mi coche, yo me subo a mi coche, tengo tag listo, y todos los días se lo agradezco”, confiesa la guapa chica fitness.