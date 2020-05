Bárbara de Regil presume su nuevo look y le llueven comentarios

México.- La reconocida actriz de cine Bárbara de Regil dejó sorprendidos a sus seguidores al compartir en las redes sociales su nuevo look, con el cual enamoró a todos y le llovieron cientos de halagos en la sección de comentarios de la publicación.

"Un día vas a entender que hay personas insustituibles...", fue con lo que inició un extenso y emotivo mensaje en la publicación en donde se le ve posando en su estación de maquillaje luciendo una blusa con transparencia y círculos de color negro.

Más de 185 mil me gustas recibió en la fotografía, ya que mostró que ahora ha dejado de lado su clásico cabello negro y lacio, para optar por un castaño claro y ondulado.

Guapaaaa", "Eres guapísima", "No no no es cierto lo perfectaaa", "Hermosa", "Neta no puedooooo", "Holaaaaa Bárbara sos hermosa", fueron algunos de los comentarios que recibió.