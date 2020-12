Bárbara de Regil revela cómo obtuvo el papel en la película 'Blackout'

La actriz mexicana Bárbara de Regil, conocida por sus rutinas de ejercicio y por protagonizar la serie 'Rosario Tijeras' cerró el año de la pandemia de Covid-19 con más de 3 millones de seguidores nuevos y debutando en Hollywood en la película 'Blackout' dirigida por el cineasta estadounidense Sam Macaroni.

La influencer fitness comparte créditos en 'Blackout' con el actor mexicano Omar Chaparro, y los actores protagonistas Josh Duhamel y Abbie Cornish. Bárbara de Regil compartió como fue que obtuvo el papel en la película de Hollywood que fue grabada en la Ciudad de México, durante una entrevista en el programa Ventaneando.

A inicios de noviembre, la actriz mexicana confirmó su participación en la película a través de sus redes sociales publicó el llamado de la producción de Hollywood "Voy a dejar esto aquí... y voy a llorar de la emoción. Mi director Sam Macarroni Estoy muy feliz y agradecida de ser parte de esta película", escribió Bárbara de Regil.

Fue este lunes, cuando Bárbara de Regil explicó como fue incluida en la película, donde señaló que después de realizar el casting le habían dado un papel con una sola escena, a lo que ella estaba encantada de participar, sin embargo, luego de que el director Sam Macaroni vio actuar a la influencer decidió dejarla para más escenas.

Me mandaron un casting y me dijeron 'es para una película americana, el director se llama Sam no sé qué' Todo así, yo guau, que padre. No me quise emocionar por si no me quedaba", explicó.

"Hice el casting y todo, y en eso me hablan y me dicen 'te quedaste, solo que tu papel es muy pequeño, o sea, es una participación' y yo 'Me valeee, no mi importa que sea pequeño' Total que hago la primera escena, hacemos la primera lectura del guion, el director se me queda viendo, me tenían que matar, se me queda viendo y dice 'No la vamos a matar, se va a quedar en más escenas'... Me quedé en más, muchísimas más (escenas)", compartió emocionada la actriz Bárbara de Regil.

La influencer mencionó que aunque constantemente se ve envuelta en polémicas, adora las redes sociales, y justo toda esa controversia le han ayudado a hacer crecer la comunidad de seguidores. Son más de 3 millones de seguidores nuevos que ha ganado Bárbara de Regil durante la pandemia de Covid-19, donde comparte sus rutinas de ejercicio y de alimentación.

La prima del famoso conductor Marco Antonio Regil, con 33 años y una hija (Mar Alexa Regil) luce un cuerpo increíble gracias a llevar un estilo de vida saludable que la ha convertido en una de las influencers más reconocidas. Bárbara está a muy pocos seguidores en Instagram de superar la cifra de los 8 millones gracias a que está constantemente compartiendo videos e imágenes con uns vibra positiva.