Bárbara de Regil "revela" en Instagram que tiene este superpoder (FOTO)

CDMX.- Sin duda alguna la actriz Bárbara de Regil es una de las figuras públicas más populares en los últimos meses, su constante viralización no para semana tras semana, algunos días por desafortunadas declaraciones, otras por fotografías que muestran su hermosa figura, e incluso en algún momento por la marca de proteína "Loving It", que sacó al mercado sin considerar que sería tendencia porque un nutriológo y youtuber la analizó en laboratorio para constatar que no ofrece lo que menciona en la etiqueta.

Esta ocasión no se hizo tendencia por su figura que parece esculpida por los dioses, o por mostrar su rutino de ejercicio, mucho menos por su sana alimentación, sino porque subió una fotografía a su cuenta de Instagram donde "reveló" que tiene un súper poder.

En la imagen se ve una ilustración de Bárbara de Regil en un traje de baño compuesto por dos partes color rosa, la también modelo se ve hincada sobre la tierra, con algo de pasto y bellas flores amarillas y rosadas a su alrededor.

Atrás de ella se ve una casa de campaña rústica mientras de su cabeza salen tres flores y otra más en forma de corazón, en su mano izquierda, la ilustración lleva un halcón unido con un hilo color rosa que conecta directo con un gran corazón del mismo tono que sale de su pecho. Del corazón en su pecho salen otros corazones entre una estela rosada que simula "buenas vibras".

Arriba del personaje se puede leer una frase motivacional que hace alusión a lo que "confesó", "No hay nada más poderoso que el amor". La ilustración es firmada por Karen Castilla, la persona que dio vida a la obra de arte.

En el pie de foto, De Regil escribió la "impactante" revelación: "El amor es mi poder", seguido por dos emojis, un par de manos unidas y un corazón rojo. Inmediatamente después invitó a sus seguidores a contarle en los comentarios cuál es el suyo.

La imagen acumula hasta el momento la nada despreciable cantidad de casi 90 mil corazones (me gusta), así como más de 400 comentarios.

En caso de que quieras ver la fotografía directamente desde la red social, basta con entrar al sitio web o aplicación de Instagram, acceder con tu cuenta, escribir en el bsucador "barbaraderegil" (sin las comillas) y después seleccionar el perfil verificado con la palomita azul.