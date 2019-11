Bárbara de Regil revela por qué le teme a las cirugías plásticas

La actriz Bárbara de Regil, protagonista de Rosario Tijeras, serie de Televisión Azteca, confiesa que en una época de su vida la pasó muy mal, ya que tomaba, fumaba y no comía bien, además, durante dos años su salud se quebrantó debido a una mala operación que le hicieron.

Bárbara Regil, quien tiene un cuerpo espectacular, cuenta en un vídeo que coloca en Instagram que en años atrás vivió una pesadilla, ya que se incendió su casa, pero nadie salió lastimado, pero sí devastados por el hecho.

Y también habla de las cirugías que supuestamente se ha hecho. Aunque hay quienes aseguran que está operado de todo, ella revela que no es así, y le teme a las operaciones.

La única operación que me he hecho en mi vida fue de las bubis y esa operación salió muy mal. Se me infectó un implante, porque el doctor me puso implantes usados”.