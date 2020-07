Bárbara de Regil revela por qué no puede quedar embarazada

México. La actriz Bárbara de Regil, una de las celebridades mexicanas más seguidas en redes sociales actualmente, tiene muchas ganas de quedar embarazada, pero desafortunadamente no puede, sin embargo, reconoce que está satisfecha con su vida y es muy feliz.

Bárbara de Regil, originaria de Ciudad de México y protagonista de "Rosario Tijeras" en Televisión Azteca, en entrevista con "Venga la Alegría" acepta que siempre intenta embarazarse, pero desafortunadamente no lo puede lograr.

Y pese a que no puede embarazarse, eso no representa para ella ningún problema y de lo que se ocupa es de agradecerle a la vida por lo mucho que le ha dado hasta ahora.

Agradezco lo que tengo, lo que soy y listo, con eso soy feliz. Si algo más llega a mi vida voy a ser más feliz, pero yo ya soy feliz. Lucho por mis sueños. Si la vida me lo da, bien, si no, aquí estoy feliz”.

Bárbara también comparte que ella, como mucha gente, se ha visto afectada en el aspecto laboral a causa del Covid-19, ya que tenía proyectos de trabajo que se detuvieron, entre ellos, la grabación de una nueva serie de televisión.

Bárbara de Regil compartió en días pasados en su cuenta de Instagram un snack saludable y además dedicó una pose muy especial desde la playa, donde pasó unoso días.

Gracias a ti he mejorado y he cambiado en cuerpo, mente y alma" , "Wow me encanta, facil y rápido, gracias", "Genial. Los agregaré a mis opciones de snack", "¡Me has cambiado la vida!", le responden sus fans.