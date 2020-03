Bárbara de Regil revela que un famoso productor la acosó

La actriz Bárbara de Regil, quien es originaria de Ciudad de México y es protagonista de la serie de televisión Rosario Tijeras, fue víctima de acoso sexual desde que tenía 12 años de edad, confiesa en entrevista con Ventaneando.

Bárbara de Regil no se atreve a dar el nombre del famoso productor que la estuvo acosando años atrás y dice que la vida se encargará de darle su merecido, porque eso no se hace.

Además, Bárbara también confiesa que otro de sus acosadores la está pasando bastante mal de salud, ya que fue diagnosticado con cáncer.

En otra ocasión, otro productor me tocó la pierna y yo siempre he sido muy directa de que no me gustan ese tipo de acciones", destaca la actriz.