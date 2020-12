Bárbara de Regil roba miradas al posar en la playa con diminuto traje de baño

México. La actriz Bárbara de Regil, originaria de Ciudad de México, es una de las celebridades mexicanas con más seguidores en redes sociales, pero quizá de las pocas que tienen un súper cuerpo que se dan el lujo de presumirlo en ellas y Bárbara sí lo hace con frecuencia.

A Bárbara de Regil le encanta ir a la playa y recientemente publicó una nueva imagen suya en Instagram en la que aparece en un diminuto traje de baño. Su belleza es indiscutible, también que su cuerpo merece un 10 de calificación por lo bien trabajado que lo tiene.

Foto de Instagram

Y cómo no va a ser así, si la famosa Bárbara siempre se preocupa por comer bien y hacer bastante ejercicio, además en sus redes constantemente comparte en videos lo que come, lo que no come y aspectos relacionados con sus rutinas ejercicio para verse y estar siempre bien físicamente.

Bárbara de Regil además de gozar de gran popularidad como artista y en las redes, tiene una vida familiar perfecta y muestra de ello es que es sumamente feliz con su esposo Fernando Schoenwald y su hija, y de ellos también suele hablar frecuentemente en sus redes.

La guapa Bárbara publicó este fin de semana en Instagram una imagen en la que aparece precisamente junto a su esposo Fernando y le expresa lo que siente y piensa de él.

Qué paz siento cuando recuerdo que voy a estar toda mi vida contigo", le escribe Bárbara a Fernando en un post donde aparecen sonrientes los dos y a punto de darse un beso.



Bárbara de Regil y su esposo Fernando. Foto Instagram

Y en varias entrevistas ha contado que Fernando es el amor de su vida y agradece a Dios por haberlo puesto en su camino, además cuenta con él para cualquier cosa y siempre está al pendiente de ella y su hija para lo que necesiten.

Bárbara y Fernando se casaron en mayo de 2018 en la ciudad de Querétaro, Querétaro, México, en una ceremonia que fue muy familiar y en la que solamente estuvieron amistades y familiares más cercanos a ambos.

Y al periodista Luisito Comunica le contó que Fernando es un hombre en toda la extensión de la palabra, ya que además de amarla y protegerla se encarga de sus gastos personales; le paga hasta la gasolina de su automóvil, dijo De Regil.

Bárbara de Regil, quien debutó en la telenovela Bajo el alma, en Televisión Azteca, ha protagonizado series de televisión como Rosario Tijeras y comenzará dentro de pocos días el rodaje de Blackout, su nueva película en la que actúa con otros actores como Josh Duhamel, Abbie Cornis y Omar Chaparro.