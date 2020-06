Bárbara de Regil se burla de quienes la ofenden comiendo sabritas

Barbára de Regil se hartó de pedir disculpas por los últimos comentarios que hizo recientemente en redes sociales, por lo que decidió enfrentar a todas las personas que se burlan de ella por medio de un Tik Tok, donde su hija la ayudó y es que aparecen comiendo unas sabritas sin preocupación alguna dejando en claro que los comentarios negativos no la destruirán.

Como muchos saben Bárbara de Regil se ha ganado muchos haters en redes sociales y todo a raíz de sus consejos de nutrición los cuales fueron criticados en un principio por expertos en nutrición, quienes le advertían que ya no diera "tips", para comer mejor ya que podría perjudicar la salud de quienes los tomaran.

¡Ya estás suscrito a las alertas de noticias! Ahora puedes configurar las notificaciones desde la campana

Hasta el momento el video cuenta con más de un millón de likes en Tik Tok, mientras que los comentarios no se hicieron esperar comenzando una guerra entre los verdaderos fans de la actriz y los haters, quienes descargaron su furia en el video, pero lejos de tomar la indirecta de la actriz como algo personal le siguieron recordando que es una mujer sin clase, la cual solo piensa en la belleza exterior, además la volvieron de tachar de hipócrita por querer plasmar otra personalidad en redes sociales mientras que en la vida real es otra.



"Hermosas no entiendo por que las critican tanto"," Habla de alimentación, y come chetos ironía no se pero el dinero y la publicidad hace indiferencia", "lo que tienen que hacer para que las acepten cuando ni tragan eso", les escribieron en redes.

Una de las polémicas de Bárbara de Regil fue cuando dio consejos de como pedirle a la persona que te trata mal, como le gustaría que la trataran, esto debido a la violencia que vive el ser humano hoy en día, por lo que fue muy criticada incluso por periodistas profesionales, quienes le pidieron leer más antes de querer compartir algo con sus fans.



Otro de los escándalos de Bárbara de Regil fue por haber utilizado la palabra "prieta" en un video después de usar unos filtros para comenzar con un live con sus seguidores, pero nunca se imaginó que su expresión le traería una serie de ataques en sus redes personales.

Pidió disculpas

Recordemos que Bárbara de Regil pidió disculpas por sus comentarios racista hace un par de días pero se justificó diciendo que ella ha sido víctima de ataques muchas veces, dejando en claro que todos tienen problemas, pero al parecer sus palabras no fueron bien recibidas por los internautas.

"Entiendo perfecto que estamos viviendo un momento sumamente difícil en cuanto al racismo, lo entiendo y me duele mucho, porqué yo no soy racista y la gente que me conoce y ha seguido mis redes desde siempre sabe el ser humano que soy, yo hable de mi en primera persona", dijo la actriz.

Te puede interesar

Bárbara de Regil es exhibida como prepotente por un excolaborador

Bárbara de Regil le contesta de forma muy grosera a una niña