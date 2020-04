Bárbara de Regil se burla de quienes piensan que está musculosa

Bárbara de Regil dejó en claro que su cuerpo no es como muchos piensan y es que en más de una ocasión le han dedicado memes donde la dejan ver como una mujer musculosa, pues como todos saben le encanta el ejercicio.

Pero al parecer ella no esta nada de acuerdo con ese tipo de halagos. pues les hace ver a todos que su cuerpo no podría tener dichas proporciones, ya que es una mujer muy pequeña y que además pesa muy poco, dejando en claro que no luce de esa manera.

Jajajajajajajaja me llama mucho la atención este tipo de memes ... sobre todo cuando peso 55 k y mido 1.65, escribió Bárbara en su cuenta de Twitter.

Mientras tanto sus fieles fans le hicieron saber que no piensan eso de ella, ya que es hermosa por lo cual le pidieron que se concentrara en otros asuntos y se olvidara de los ataques a los cuales ha estado expuesta últimamente.

Jajajajajajajaja me llama mucho la atención este tipo de memes ... sobre todo cuando peso 55 k y mido 1.65 ������ https://t.co/y9tZoxw167 — Bárbara de Regil (@barbaraderegil) April 11, 2020

"No hay envidia de la buena ni de la mala, solo envidia", "Estás preciosa eres mi sueño de mujer saludos bendiciones cuídate", "Te amo y amo la forma en la que tratas de tomar los memes", le escribieron a Bárbara.

Recordemos que esta cuarentena le ha dado mucha popularidad a Bárbara pues se ha enfocado a motivar a sus fans para que hagan ejercicio.

Te puede interesar

Sinaloa quédate en casa: Artistas hacen llamado por Covid-19

Gerardo Ortíz complace a sus fans con el estreno del video "El Rubio"

El manuscrito de "Hey Jude", hecho por Paul McCartney, se venden por 910 md