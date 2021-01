Bárbara de Regil se compara con el mismo Tarzán de Disney

Bárbara de Regil de 33 años de edad causó todo tipo de reacciones al compararse con el mismo personaje de Disney, Tarzán, pues consideró que su cuerpo al parecer es idéntico al de dicha imagen animada, pues todos saben que la actriz tiene tremendo cuerpazo la famosa originaria de la Ciudad de México.

Y es que Bárbara de Regil desde hace tiempo había sido comparada con Tarzán, pero de modo de burla, por lo que ahora ella se burla de dicha imagen, pues sabe que los haters siempre estarán ahí para atacarla es por eso que ahora les da la razón causando reacciones de todo tipo.

Fueron más de 500 mil likes los que le dieron a Bárbara de Regil en su foto, donde se le ve con traje de baño, en color verde, pero la figura de Tarzán fue lo que se llevó los elogios de todo mundo, ya que los tonos del traje del personaje es idéntico al de la actriz quien el año pasado estuvo en la polémica total debido a varias declaraciones que hizo en redes.

Lo más divertido de la publicación es que Bárbara de Regil les dijo a sus seguidores que así se miraría ella si hubiera sido hombre, lo que le puso más humor a la publicación, por si fuera poco su sonrisa también tuvo mucho que ver en la instantánea, pues demuestra que con una cara feliz todo es mucho mejor.

"Eres igualita a el ..hasta los pies los tienes muy grandes!!", "Que preciosa mi bárbara me encanta tu actitud y como tomas las críticas así se ase eso es chingoneria enseñales como se toman las críticas a las envidiosas que te quieren ofender", "La mejor actuando anoche me acoste a las 4 am viendo el último capítulo de Rosario", le escriben a Bárbara de Regil.

Otra de las cosas por las que Bárbara de Regil está muy feliz es por haber empezado el 2021 con el pie derecho, prueba de ello fue la primera foto que subió a lado de su esposo Fernando Schoenwald, con quién decretó pasar más tiempo con él durante más años, pues para ellos su hombre, además de su hija, son las personas que la han mantenido de pie durante su carrera.

Bárbara de Regil se comparó con el mismo Tarzán en redes sociales/Instagram

Bárbara de Regil, además de ser una mujer de la que todos los haters hablan, ha tratado de trabajar más en su persona para restablecer los errores que ha cometido en el pasado, prueba de ello fue el mensaje que compartió hace unas semanas donde explica que la ansiedad o frustración es algo muy normal que ya ha vivido en el pasado, pero ha sabido sobreponerse.

ANSIEDAD Cuando sientes que estás entrando en un estado de continua amenaza o estrés, dejas de funcionar.... obvio es imposible lograr concentrarte y sientes una angustia que te molesta también físicamente .... ponle un alto !Basta! Respira y disfruta lo que tienes, escribió Bárbara de Regil en Instagram.

Ahora volvamos nuevamente al tremendo cuerpazo de Bárbara de Regil el cual comparte en Instagram, pues verla en traje de baño o en vestido causa mucha fascinación entre sus fans quienes la consideran una verdadera diosa en todos los sentidos, por si fuera poco la artista comparte sus secretos de belleza.

Cuando hablamos de los secretos de belleza de Bárbara de Regil, nos referimos a su alimentación o a los entrenamientos que realiza que va desde pesas, hasta cardio el punto es que con esas actividades la artista se mantiene con tremendo cuerpazo el cual muchos le elogian, mientras otros se lo critican.