Bárbara de Regil se defiende de todos aquellos que se burlaron de sus manos curativas en Twitter

Bárbara de Regil decidió defenderse después ser atacada con memes en redes sociales, ya que mucho se ha dicho sobre la última de sus publicaciones donde asegura que ella y su hija Mar, utilizan sus manos para sanar todo tipo de dolores en su cuerpo, ya que por medio de ellas inyectan energía positiva para erradicar el dolor lo que causó la risa de sus famosos enemigos, los haters.

Cómo era de esperarse y ya es una costumbre Bárbara de Regil no se quedó de brazos cruzados y se defendió de los ataques, pues no es la primera vez que se burlan de ella, ya que desde que empezó a dar consejos de nutrición se le han ido con todo en las redes sociales, pero ella ha defendido a capa y espada sus creencias, por lo que decidió mandarles un mensaje a todos los que piensan que ella solo es una persona de la que se puedan burlar.

No soy doctora tampoco soy Nutrióloga...Soy actriz, conductora, mamá , mujer y esposa, llevo una vida saludable desde hace 14 años y la COMPARTO con ustedes con mucho AMOR Cara sonriente con boca abierta y sudor frío Eso si! Vivo tomando Cursos EMOCIONALES AMO MI VIDA Y LO QUE ME RODEA, escribió Bárbara de Regil en Twitter.

Fueron varios tuis los que lanzó Bárbara de Regil donde lejos de enojarse decidió tomárselo con un poco de humor, pues tampoco es una mujer que le encanta estar enemistada con las personas y es que ella siempre trata de verse como una mujer positiva que no le tiene miedo a nada ni a nadie, pues simplemente quiere hacer el bien como figura pública, aunque en más de una ocasión ha estado en el ojo público, pues no ha muchos le han agradado sus últimas publicaciones, donde el color de piel para Bárbara de Regil podría ser un problema.

No los leo ... Justo me hace mucho bien saber que no les doy 1 segundo de mi tiempo . Les mando bendiciones que entiendo escriben como viven la vida y eso es triste, fue otro mensaje de Bárbara de Regil después de haber visto los memes sobre sus manos curativas.



Por si fuera poco ya había pasado un tiempo en el que Bárbara de Regil había dejado de ser tendencia en redes sociales, pues comenzó a tener un perfil bajo para centrarse en sus clases de ejercicio, pero ya volvió a convertirse en tema de conversación después de haber mencionada en sus historias de Instagram que ella y su hija Mar se curan los dolores físicos por medio de las manos, lo que causó tremenda polémica como se dijo al principio razón por la que Bárbara de Regil decido defenderse de inmediato.

"Yo creo que no todos te critican por envidia u odio, sino porque les caes gordo Rostro pensativo Hay personalidades que no congenian y pues como las redes sociales son para “curiosear” y “generar morbo”, pues cada quién comparte su punto de vista. Ánimo", "creo que nunca debemos de ver eso de la gente, la gente siempre habla sin saber el por qué de las cosas, siempre es mejor ser positivo y desear bendiciones a todos", "Jajajaja a mí me da más tristeza pensar que en cualquier momento nos puede pasar algo y ya no disfrutamos todo lo bueno por ser demasiado "healthy". A está vida se vino a disfrutar y salir adelante, no para ser Mr. Músculo y delicadita", escribieron los internautas en redes sociales.