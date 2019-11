Bárbara de Regil señala que personas obesas hablan pestes de ella

Bárbara de Regil causó polémica en redes sociales después de que dijera en un video que todas las personas que la han atacado por su forma de vivir o presumir su cuerpo son toxicas o sufren de obesidad, ya que no hay día en que no le pongan un comentario negativo.

"Es muy fácil cuando alguien te ataque imaginate a esa persona que está sentada en una computadora me imagino el teclado sucio, me imagino la camisa de esa persona sucia, imaginate a esa persona sentada sin amor propio con el tiempo para criticar", dijo Bárbara.

Por si fuera poco la mujer ya se ha enfrentado diversas polémicas la más reciente fue cuando critica a las personas que comen tacos fritos, por lo que se convirtió en tendencia para Twitter, aunque tiempo después se disculpó, pero señaló que le encanta hacer polémica.

No me afecta al contrario me gusta que se arme polémica, me gusta que la gente que hable, que opine, que no esta bien, dijo Bárbara de Regil en la entrevista.

Mientras tanto los internautas opinaron sobre la reciente declaración de la famosa Rosario Tijeras a quien como dijo en un principio no le importa el que dirán.

"Están muy clavados con Barbara de Regil, recuerden que no es ni psicóloga, ni nutrióloga, ni profesionista de ningún tipo, para que debamos tomar en serio lo que dice", "Hoy hice ejercicio después de muchos años, casi me muero en el intento (ya me voy a creer toda una @barbaraderegil)", le escribieron a la famosa.

Cabe mencionar que Bárbara de Regil lleva una gira de cardio por toda la República Mexicana, donde le va de maravilla y es que da clases a miles de jóvenes.