Bárbara de Regil sueña con ganarse un Óscar al igual que Eugenio Derbez

Bárbara de Regil de 34 años de edad, deja en claro que los sueños si se pueden cumplir y ella tiene uno muy anhelado, se trata de ganar su primer Óscar algún día, ya que Eugenio Derbez se ha convertido en su fuente de inspiración, pues verlo llegar tan lejos la motiva a salir adelante.

Fue en una entrevista para Sale el Sol, donde Bárbara de Regil se detuvo en el aeropuerto de la Ciudad de México, para hablar de diversos temas, pero el que más le fascinó fue de todo lo que ha logrado el actor mexicano, por lo que ella espera lograr lo mismo en un futuro.

Por supuesto que sí, aunque la gente se burle, la gente luego se burla de los sueños de los demás, pero claro que sí, o sea y si no lo llegó hacer, si no llegó a estar nominada a un Óscar, si no llego, no pasa nada, pero siempre hay que ponernos una meta claro entonces claro yo lo veo a él y digo 'yo me veo también algún día", dice la actriz.

Para quienes no lo saben, Bárbara de Regil se fue a Estados Unidos desde hace un par de años, pues también quiere probar suerte en las grandes filas de Hollywood, pues quiere destacar, pero hasta el momento no se le ha dado una oportunidad.

Aunque la artista se ha convertido en blanco de hate en varias ocasiones, ella ha salido adelante sin hacer mucho escándalo, pues en el pasado dijo que estaba harta de los ataques en su contra, por lo que ahora solo manda bendiciones a quienes le dicen de cosas.

Hay que mencionar que Bárbara de Regil está muy centrada en el mundo fitness desde hace tiempo, por lo que la hemos visto en varias clases masivas donde no solo hace ejercicio, también comparte diálogos de superación personal, pues se ha convertido en una verdadera animadora, algo que le aplauden sus fieles fans.

Además, a la mujer fit le encanta compartir recetas saludables en Instagram, donde también deja en claro que es una excelente cocinera, pues le fascina mucho.