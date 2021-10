¿Bárbara de Regil  trabajará con Arnold Schwarzenegger? Ella revela todo sobre su encuentro con él

México. La actriz y youtuber Bárbara de Regil, originaria de Ciudad de México, en días pasados se encontró con el actor Arnold Schwarzenegger y en sus redes sociales presumió imágenes que se tomó a su lado.

Bárbara de Regil, de 34 años de edad, se encontró con Arnold Schwarzenegger en el gimnasio Gold’s Gym en Venice Beach, ubicado en Los Ángeles, California, Estados Unidos, y no cabía del gusto.

“Que me lo encuentro y que le pido una foto y yo, ¡obvio no voy a desperdiciar este momento de tener mi foto con Arnold!, así que le dije: ‘¿me puedo tomar una foto contigo?’; y yo: ‘¡el tiempo que quieras aquí me espero!, y me quedé parada así media hora hasta que me dijo ‘sí'".

En entrevista con el programa de televisión Sale el Sol, Bárbara de Regil expresó que se sintió profundamente emocionada por conocer a semejante actor de Hollywood y es un recuerdo que le quedará para toda su vida.

Además dijo que no le importó esperar minutos a Arnol para que aceptara fotografiarse con ella, y también aclara que ella jamás hace esperar a sus seguidores cuando le piden una imagen.

“Lo empecé a grabar desde lejos y pensé: ‘ahora entiendo a todos los que llegan y me están grabando de lejos’, pero yo no hago esperar a mis fans, yo les doy la foto, digo, él es Arnold, pero yo no hago esperar a mis fans."

Bárbara de Regil comenzó a destacar en la televisión mexicana durante 2009 en el reality mexicano New Generation Telehit y dos años después debuta como protagonista de la telenovela Bajo el alma junto a Matías Novoa.

La actriz se hizo mundialmente conocida gracias a su actuación en la telenovela mexicana Rosario Tijeras, la cual tiene ya tres temporadas y se transmitió por Azteca Trece y Azteca Siete.