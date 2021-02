Bárbara de Regil y el calvario que enfrentó al ponerse implantes usados

Bárbara de Regil de 33 años de edad hizo una terrible confesión en sus historias de Instagram, y es que después de haberse puesto unos implantes en sus senos para agrandarlos hace varios años, estos le trajeron consecuencias tiempo después, ya que eran usados, por lo que el gel de los que están hecho dichos productos se le pegaron a la piel.

Resulta que Bárbara de Regil, decidió hablar una vez más del amor propio, es por eso que compartió un anécdota que fue muy desagradable para ella, y fue el haberse operado con un doctor que le retiró los implantes a otra paciente para ponérselos a la actriz a quien se los cobró como nuevos, pero para la artista no sabía nada hasta tiempo después que tuvo que ser intervenida quirúrgicamente.

De acuerdo con la actriz los dolores empezaron cuando estaba trabajando en su primer protagónico, por lo que nunca pudo irse a checar a tiempo, ya que la producción no se lo permitió, pero cuando esta terminó de inmediato se fue a checar y el doctor le dijo que la tenía que operar al día siguiente para después decirle la procedencia de los implantes.

Para llegar al final y que se impresionen con esto cuando me operan llega el doctor al final, ya me estoy recuperando toda y me dice 'no vas a creer lo que encontre' y yo '¿qué encontraste?' me saco los implantes y me dijo, 'tus implantes son usados y yo 'que creepy haber tenido en mi cuerpo', dijo Bárbara de Regil en sus historias de Instagram sobre su operación.

Bárbara de Regil aseguró que tuvo que someterse a varias operaciones estéticas para poder arreglar algunas cicatrices, por lo que señaló que tiene varias marcas en ella, algo que nunca había confesado, pero dijo sentirse feliz por decir a sus fans lo que le pasó y les recomendó que buscan a personas profesionales cuando se vayan a realizar una operación estética.

Siempre que se vayan a hacer algo en su carita o en su cuerpo, que no está mal si quieres hacer algo, está bien, pero siempre fíjate bien con quien vas, siempre investiga antes quien es, que ha hecho obviamente yo no, yo paso las cirugías me dan un monto de miedo como se lo podrán imaginar, dijo Bárbara de Regil en sus historias donde se le miraba muy guapa.

Otra de las cosas que también destacó Bárbara de Regil es que ella se operó los senos, pues estaba muy acomplejada, ya que se burlaban de ella en su juventud, es por eso que la actriz decidió operarse para sentirse más bella, pero dicha decisión estuvo a punto de costarla la vida, por lo cual aprendió mucho con ese error.

Hoy en día vemos a Bárbara de Regil triunfar en el mundo fitness por el tremendo cuerpazo que se carga, pues son pocas las mujeres que se ven como ella, además le ha dado con todo a dicha disciplina la cual se ha convertido en un negocio para ella, pues se ha encargado de dar clases en línea, además de tips de alimentación, por si fuera poco tiene su propia proteína.

"Cómo haces para que cada día te ame más?", "Así vuelo de la emoción cuando le das like a mis comments", " @barbaraderegil Te amo me encantan ver tus post every days, me inspiras siempre a dar lo mejor de mí cada día!", le escriben a Bárbara de Regil en alguna de sus publicaciones donde desata la locura debido al cuerpazo que se carga.

