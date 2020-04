Bárbara de Regil y el fuerte mensaje que manda a sus haters

Bárbara de Regil, quien tiene casi 7 millones de seguidores en sus redes sociales, comparte en ellas un mensaje fuerte que dirige a sus fans y es clara y contudente.

Bárbara de Regil, originaria de Ciudad de México, es constantemente atacada y criticada por los haters en sus redes sociales, y en esta ocasión se sincera y opina de lo que piensa tanto de quienes la critican duramente, como de los mensajes.

Bárbara de Regil se ha destacado como actriz, influencer y fitness, y siempre se mantiene activa con sus seguidores en redes, pero hay a quienes no les parece muchas de las cosas que habla o escribe.

Nadie me hace sentir nada! Yo decido que siento y que no. Nadie me hace enojar. Nadie afecta tus emociones sin tu permiso. Solo tú te haces sentir algo", escribe en Instagram.