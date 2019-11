Bárbara de Regil y su reacción al ver las imágenes de su pasado

Bárbara de Regil fue blanco de muchas críticas hace unos días, luego de que en redes sociales se viralizara un video de su pasado, donde la actriz luce totalmente diferente. En las stories de su cuenta de Instagram la también couch motivacional en el mundo del fitness, respondió a todos sus haters.

Esta soy yo, sí, esta soy yo, con los dientes chuecos, con las cejas muy depiladas, me pintaba los ojos de blanco y qué bonita me veo, qué bonita soy , qué bonita era.

"Esta también soy yo, de chiquita, con mis orejotas, en esta época de mi vida ustedes no saben por todo lo que yo estaba pasando, pero justo tres días antes se había incendiado mi casa, toda mi casa, hubo un corto circuito y se incendió todo", contó la protgonista de "Rosario Tijeras".

Mostrando a sus seguidores y haters antiguas fotos, Bárbara de Regil comentó: "estaba muy triste, estaba devastada, en esta época de mi vida tomaba sol todos los días como pueden ver, en esta época de mi vida fumaba mucho, tomaba, comía mal, digo no tomaba de que era alcohólica, pero tomaba como adolescente sin control, comía muy mal, vaya, no me cuidaba".

La actriz mencionó que en aquellos años no le daba la importancia debida a su salud, como lo hace hoy en día. Sin embargo, esto le sirvió de experiencia para mejorar su vida.

Me gusta haber tenido esa época en mi vida, si yo no hubiera tenido una época de excesos y de no cuidarme no sería lo que soy ahora, no hay que avergonzarnos de ninguna época ni etapa de nuestra vida, nunca, tal y como eres siempre acéptate.

"Yo amo a esta Bárbara porque esta Bárbara a los 20 años me enseño muchas cosas, esta Bárbara me enseñó a ser quien soy yo".