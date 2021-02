Barbarela con su vestido apretadito se convierte un tremendo deseo

Barbarela de 23 años de edad causó tremendo alboroto en redes sociales, esto después de aparecer con un vestido muy apretadito con el que desató la locura total de sus miles de fans los cuales casi se convierten en un millón, pues la fama de la también influencer, está creciendo cada vez más, es por eso que le dijeron de todo a la hija de Babo líder de Cartel de Santa.

La foto de Barbarela causó más de 100 mil likes, además de varios comentarios de todo tipo, pues en muchas ocasiones le han dicho a Barbarela que se ve como una diosa con sus curvas de impacto, además de tener un bello rostro, por lo que en más de una ocasión le han dicho que abra su propia cuenta de only fans al igual que otras chicas quienes hoy en día tienen un éxito total.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

"Que guapa eres saludos desde fresnillo, Zacatecas", "Estás bien pinche preciosa no te cansas", "Una fiera como tu barbarela de mi", "Yo me dejo que me hagas todo lo que quieras hermosa que dices te animas o que @barbareela", "Me sorprende que tienes toda la jeta de tu jefe el perro mayor jajaj", le escriben a Barbarela por lo guapa que se ve en sus fotos.

Otra de las cosas por las que Barbarela es muy querida, es por lo guapa que se ve con los tatuajes que tiene, pero eso no es todo, ya que a Barbarela le encanta lucirlos, en especial cuando se pone traje de baño, pues con estos la hija de Babo luce al máximo su físico natural, pues comparada a otras chicas ella no necesita de las operaciones estéticas para verse bella.

Barbera también es fanática de la ropa urbana, pues le gustan mucho las sudaderas o joggers los cuales se han convertido en su estilo, pues lo urbano va más reflejado a la personalidad de Barbarela, quien también es amante de los bralette, ya que le gusta como se le ven con una blusa desabrochada, pero con unos colores neutros pues no quiere verse tan extravagante.

Leer más: Hija de Babo de Cartel de Santa se rara por completo y es idénrtica a él

Barbarela no solo es una mujer que revienta Instagram con sus fotos de infarto, también las llena de ternura esto lo hace cuando posa con los leones, ya que a Barbarela le fascinan los felinos en especial cuando se dejan acariciar por ella y es que la modelo se siente como ellos, cuando se les acerca, es decir una mujer imponente y seductora en todos los aspectos.

Leer más: Hija de Babo posa muy contenta en una cama llena de marihuana

Aunque Barbarela tiene millones de fans muchos temen salir con ella, pero no porque la chica los intimide, sino porque temen conocer al padre de Barbarela, Babo, pues temen que los ponga en su lugar por el solo hecho de tener una cita con la chica, aunque la famosa ha dicho en algunas ocasiones que su papá en realidad no es tan malo como parece.

Dejando atrás todo lo relacionado con la belleza de Barbarela, se está enfocando en sacar adelante su carrera como cantante, pues al igual que Babo quiere darse a conocer en la industria musical y lo ha logrado por medio de algunos temas musicales, algunos de ellos son Te Yuyeas y Yolo Prendo, han sido algunos de los sencillos que Barbarela ha sacado a la luz y han sido bien recibidos.

Barbarela con una belleza que derritió las redes/Instagram

"Sinceramente ya casi encuentras tu sonido, un poco más y la rompes sigue así que no falta tanto", "Cuando en unas partes rapeas rápido te queda mamalon deberías de extender un poco más eso vas encontrando tu estilo mucho éxito bárbara ánimo", "Sus rolas tienen el mismo estilo de su padre oh me equivoco", le escriben a Barbarela por sus canciones.